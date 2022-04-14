南韓43歲女星金賢淑近期在夯劇《社內相親》擔任要角，飾演女主角金世正的上司部長「呂依主」，豪爽性格及逗趣對手戲讓觀眾留下深刻印象；金賢淑先前曾透露自身狀態「已經減肥14公斤」，她昨(13日)在個人IG發出最新近照，模樣和劇中形象判若兩人，引發網友熱議。

人氣韓劇《社內相親》已經完結，主角安孝燮、金世正知名度暴漲，連帶配角的人氣也跟著水漲船高；其中飾演「呂部長」的女星金賢淑近況更是引起注目，她昨(13日)在IG曬出一系列拍攝畫報的照片，與劇中圓潤的身材不同，不論是臉型、身材都瘦了一半；畫面中她拿下《社內相親》劇中的招牌眼鏡，俐落短髮也剪出瀏海，畫淡妝更讓她感覺年輕許多；拍攝《社內相親》時她多以具修飾功能的寬鬆衣著亮相，但這次金賢淑則換上了貼身黑色窄裙，大方秀出她減肥成功的腰身曲線；當她用銳利眼神望向鏡頭，身材明顯小了一號，令粉絲驚呼認不出來。

美照一出不僅劇迷們紛紛驚呼：「這是呂部長嗎」、「認不出來」，更大讚她：「姐姐太漂亮了」、「很清純，看起來很不不一樣」、「看起來有股朦朧美」、「是時光倒流了嗎！好羨慕啊」。其實金賢淑是舞台劇演員出身，出道以來較少電視劇作品，直到2020年結束6年婚姻，離婚後獨自扶養兒子，她才漸漸將事業版圖擴展至視劇圈；她還參加過實境秀《勇敢的獨自育兒-我來撫養》，首度公開恢復單身育兒的一面。

金賢淑一直以來給觀眾們的感覺都是相當福態，圓潤的樣子，其實她以一般基準來看其實並不算胖，只是圓圓臉型難免較為吃虧。她從2007年就主演tvN長壽電視劇《沒禮貌的英愛小姐》至今，而許多海外的觀眾朋友則是從她在2006年所主演的電影作品《醜女大翻身》認識到她。