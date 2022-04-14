偶戲藝術家楊輝（左）表示，能和台灣這群新生代的創作者汪兆謙（右）等人，一起激發創意，非常過癮。（李欣恬攝）

戲偶在廁所、床上做令人害羞的事，挑戰劇場尺度，百無禁忌。享譽國際的偶戲藝術家、大陸布袋戲世家第五代傳人楊輝，把傳統和現代的界線放一旁，首度和台灣的阮劇團、多位台灣布袋戲演師合作，推出結合真人演員和偶戲、即時投影的作品《釣蝦場的十日談》，大玩劇場創意。

楊輝表示，戲偶有很多想像空間，在展現真實人性的狀態之外，同時又能保有劇場性。而這次和台灣6位偶師合作，包括布袋戲大師李天祿第三代傳人黃僑偉、真雲林閣掌中劇團第2代團主李京曄、嘉義義興閣掌中劇團搖滾布袋戲的王凱生，以及蘇俊穎木偶劇團團長金光布袋戲蘇俊穎一起合作，也讓楊輝更加相信，「布袋戲就是要百花齊放，才有意思。」

《釣蝦場的十日談》是以作家薄伽丘代表作《十日談》為靈感，原作描述七女三男為躲避瘟疫，到佛羅倫斯郊外山上，災難當前只求放鬆心情，在十天之間，說了一百則輕鬆幽默的冒險故事、色情笑話。這次劇組從中挑選十段，場景設定在嘉義鄉間的「大海濱複合式釣蝦場」，因轉型作為防疫旅館，被困在釣蝦場的員工、顧客，在重重隔絕的日子裡，向彼此述說真真假假故事。

其中有段故事是描述一名猛男，貪戀美色，向修道院修女謊稱是啞巴，因而被修女收留，進而有機會和多位修女有染，沉醉在男歡女愛裡，床戲段落則是以偶戲展現，導演汪兆謙表示，「這個橋段充滿腥羶色，卻也呈現了屬於民間的生猛氣息。」

此外，汪兆謙表示，釣蝦場可說是具有台灣色彩的地方，「裡面包羅萬象什麼都有，可以吃熱炒、唱卡拉OK、打電動、包檳榔或是夾娃娃，像是一個台式俱樂部，釣蝦場地點就是這樣誕生。」

楊輝表示，這是在疫情下發展的創作，他和台灣這群新生代的創作者一起激發創意，非常樂在其中。同時期待，未來世界能夠揮別疫情，大家在走出劇場後，能回到一個真正自由自在的世界。演出將於4月15至17日在台灣戲曲中心大表演廳登場。