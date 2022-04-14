花蓮疫情持續延燒，眼見全國中等學校運動會即將在16日花蓮開賽，面對疫情威脅，縣長徐榛蔚晚間宣布，經與教育部多次溝通，晚間再次反應，考量選手、家長與教練安全，全中運決定延賽，至於延到何時舉辦，要看疫情狀況。

徐榛蔚今晚8時30分在縣府代理祕書長饒忠等人陪同下，召開緊急記者會，因疫情持續，已多次跟教育部反應，疫情升溫，能否延賽，縣府因而宣布閉門賽，沒有讓加油團進入賽場。

徐榛蔚說，但這兩天疫情升溫非常快，13日全國7百多人，今天突破8百多人，每一天都突破新高。為了保障選手、教練、家長以及老師健康安全，今天下午持續跟教育部再次溝通，是不是能夠取得教育部同意延賽，跟教育部林次長應允延賽，16日無論是開幕式或者是比賽都延後來舉行。

至於延到什麼時候舉辦，要看疫情狀況，徐榛蔚說，體育署有一套做法，去年屏東全中運賽期延賽到7月，體育署有政策和方向。明天還有縣內傳遞聖火持續進行。

全國中等學校運動會4月16日至21日於花蓮縣登場，縣府代理祕書長饒忠補充說，原本全中運期間有4天是上學日，已提前補課完畢，全中運雖宣布延賽，但這4天仍將照原本規畫放假，縣府也會利用這段時間好好清消校園環境。

有關選手訂好住宿，徐榛蔚也說，已跟旅館取得共識，觀光飯店旅館民宿都能合作，不會再收取任何費用。花蓮是觀光大縣，這是一個不可抗拒的力量，徐榛蔚認為大家都可以共體時艱，一起來努力。