國內在表揚體育出色人員，針對選手有菁英獎，長期贊助體育活動的企業則有推手獎，教育部體育署為表揚致力推展學校體育的老師、教練、學校及機關團體，依據「教育部體育署獎勵學校體育績優團體及個人評選要點」，辦理遴選作業及舉辦學校體育傳炬獎，本年度各獎項申請及受理推薦作業已正式展開。

體育署表示，學校體育傳炬獎是專為我國在基層體育推動及奉獻的教師、教練及機關所規劃的獎項，尤其我國近年來在競技運動的精湛展現、全民運動的普及推展，均展現學校體育長年厚植扎根以及各地方政府、學校單位、教師及教練們齊心協助推動的成果，在申請程序方面，各機關、學校（含推薦個人獎項）於今年5月4日前洽詢所屬直轄市政府教育局或縣市政府申請，教育部所屬各級學校（除台北市立大學以外之公私立大專校院、國立暨私立中等學校、國立國民小學）及全國性團體，請於今年5月11日前將申請表與相關資料函送中華民國大專院校體育總會辦理申請。

傳炬獎肯定基層教練對於國內體育的奉獻，體育署學校體育組組長蔡忠益表示，傳炬獎獎項分成團體（26個）和個人（22個），特別貢獻和終生成就4名，依照實際報名做些增減調整，申請程序採雙軌進行，第一個屬於地方學校機關團體，可透過縣市政府申請，教育部管理的大專校院、公私立學校及團體，則是向大專體總申請。

申請後會特別審查小組進行初審，如果是從縣市政府那邊申請，就從地方政府進行初審，如果是從教育部主管單位以及全國性團體，就是體育署初審，初審及決選評審委員組成不會重複。