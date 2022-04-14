女星徐小可（許暐翎）和阿Ben（白吉勝）結婚12年育有3個小孩，眼見台灣本土疫情再創新高，她昨（13日）晚間在臉書表達不滿停課標準及共存方式不明確，開直播飆罵中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中「一天到晚練肖話」，引起熱議。

徐小可13日在臉書「漂亮就是我 My name is Beauty」開直播提出質疑：「為什麼要全校三分之一的人確診才停課？三分之二的人是衰小嗎？」她認為孩子在沒疫苗打的情況下上課，染疫風險很高，但父母也無法一直待在家陪小孩，面臨這種兩難的問題，陳時中回應外界「要跟病毒共存」，讓徐小可火大嗆聲：「沒打疫苗是要蝦毀共存？你家就沒孩子喔？」也不滿政策時常反覆修改，向政府喊話「可不可以真正把人命當人命。」

徐小可不滿孩子沒打疫苗就要與病毒共存。（圖／[email protected]漂亮就是我 My name is Beauty）

阿Ben突現身直播，問老婆幹嘛把時鐘擺在鏡頭前，徐小可直言：「我就是要罵他！」明示自己怒吼的對象就是陳時中，嗆對方整天都在「練肖話」，阿Ben被太太的直率搞得哭笑不得，只好在一旁緩頰：「小聲一點，我兒子女兒在睡覺。」

徐小可後來把直播刪除，今（14日）換成發文的方式在臉書表達不滿：「共存…我當然知道要共存啊！但請搞清楚問題！要我們上戰場卻不給我們槍跟子彈…啊是要我們赤手空拳去面對敵人膩？！換句話說…如果你給了我們槍跟子彈…我們要不要帶上戰場那才是我們的選擇！而不是現在就把沒得選的選擇權甩給我們。」

此文一出，引起正反面留言，有網友力挺徐小可，但也有網友認為國外也是與病毒共存，美國的政策更是比台灣寬鬆，不應該隨意謾罵。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。