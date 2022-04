女星徐小可(許暐翎)和阿Ben(白吉勝)結婚12年育有3個小孩,眼見台灣本土疫情再創新高,她昨(13日)晚間在臉書表達不滿停課標準及共存方式不明確,開直播飆罵中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中「一天到晚練肖話」,引起熱議。

徐小可13日在臉書「漂亮就是我 My name is Beauty」開直播提出質疑:「為什麼要全校三分之一的人確診才停課?三分之二的人是衰小嗎?」她認為孩子在沒疫苗打的情況下上課,染疫風險很高,但父母也無法一直待在家陪小孩,面臨這種兩難的問題,陳時中回應外界「要跟病毒共存」,讓徐小可火大嗆聲:「沒打疫苗是要蝦毀共存?你家就沒孩子喔?」也不滿政策時常反覆修改,向政府喊話「可不可以真正把人命當人命。」

徐小可不滿孩子沒打疫苗就要與病毒共存。(圖/[email protected]漂亮就是我 My name is Beauty)

阿Ben突現身直播,問老婆幹嘛把時鐘擺在鏡頭前,徐小可直言:「我就是要罵他!」明示自己怒吼的對象就是陳時中,嗆對方整天都在「練肖話」,阿Ben被太太的直率搞得哭笑不得,只好在一旁緩頰:「小聲一點,我兒子女兒在睡覺。」

徐小可後來把直播刪除,今(14日)換成發文的方式在臉書表達不滿:「共存…我當然知道要共存啊!但請搞清楚問題!要我們上戰場卻不給我們槍跟子彈…啊是要我們赤手空拳去面對敵人膩?!換句話說…如果你給了我們槍跟子彈…我們要不要帶上戰場那才是我們的選擇!而不是現在就把沒得選的選擇權甩給我們。」

此文一出,引起正反面留言,有網友力挺徐小可,但也有網友認為國外也是與病毒共存,美國的政策更是比台灣寬鬆,不應該隨意謾罵。

★《中時新聞網》提醒您:因應新冠肺炎疫情,疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施, 如有疑似症狀,請撥打:1922專線,或 0800-001922, 並依指示配戴口罩儘速就醫,同時主動告知醫師旅遊史及接觸史,以利及時診斷及通報。