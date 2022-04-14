為強化台灣在地新創的能量，台灣微軟日前宣布與經濟部中小企業處、國立中山大學南區促進產業發展研究中心（中山產發中心）共同合作，推動「亞灣雲平台微軟新創加速器計畫」，並積極招募在地新創團隊，以期能發揮微軟在雲端產業的優勢與資源，協助帶動南臺灣創新創業的產業活力。

除了在地資源的投入，微軟看見了亞洲新創崛起趨勢，於近期發表最新Startups Founders Hub新創平台，提供超過30萬美元的福利，希望藉由平台的打造，讓新創團隊能獲取營運過程中所需的資源與工具。

微軟自2020年宣布將在台設置全球第66座資料中心以來，2022年以「新定向、新台灣、邁向巔峰」計畫，加速雲端創新。台灣微軟總經理孫基康表示，第三屆微軟新創加速器，宗旨在強化並持續發展在地夥伴的生態系，提供夥伴解決方案並賦能客戶數位轉型，更將奠定微軟未來在台資料中心之發展基礎。

孫基康說，台灣創新能量豐沛，「亞灣雲平台微軟新創加速器計畫」可匯聚微軟新創加速器的模式與能量，加上今年Startups Founders Hub及微軟新創導師團，挹注微軟豐富的國際技術與資源予新創團隊，把創意真正轉變為取得獨角獸的門票，帶領台灣新創團隊在亞洲及全球舞台上大放異彩。

針對「亞灣雲平台微軟新創加速器計畫」，微軟將提供合作新創團隊最高達新台幣300萬的Azure雲端額度及資源，並透過陣容堅強的導師團給予協助，破解新創團隊經營上容易遇到的技術與商務困境，提供廣泛的創業資源與人力。

此外，中山產發中心也將和在地產學研量能，提供新創團隊解決方案更好的場域產業實證，藉此激發新創團隊從人才、創意到技術等整體實力的提升，建構完整新商業模式，共同在5G、AIoT的趨勢浪潮下創造更好的機會。

微軟新創加速器自2019年成立以來，已培育出32家雲端應用的新創團隊，其中包括人工智慧、智慧零售、智慧製造以及智慧醫療等不同產業領域。今年透過「亞灣雲平台微軟新創加速器計畫」，微軟熱情的向南台灣新創團隊招手，尋找有意與微軟共同拓展市場的新創團隊。