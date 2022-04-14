新冠肺炎疫情蔓延全球，改變了人們的生活習慣，也改變了消費習慣，唯一沒有改變的是女性愛美的天性，根據經濟部的統計，近兩年疫情期間各產業營業額均呈現負成長，但從網路社群討論、或搜尋購物上卻發現，美妝護膚品的聲量在疫情期間反而是逆勢成長，而這樣的消費者行為不僅只在台灣，鄰近的香港也呈現相近的趨勢，根據Nielsen (尼爾森為提供最完整消費者調查數據的全球領導先驅) 2021年1月– 12月全港護膚面膜零售調查報告，女性港人對於護膚面膜的支持度相當高，調查報告數據還顯示，來自台灣MIT的森田藥粧品牌繼東南亞馬來西亞銷量排行榜創新高後，在香港銷售連續兩年再創新高，榮獲護膚面膜類別全港銷售額及銷量冠軍，讓素有亞洲面膜專家美譽的森田藥粧成為台灣之光，攻佔成為許多香港女性的護膚必備品。

疫情影響不只是消費購物意願，連帶的也改變了消費者購物模式，除了產品本身要好用外，專業研發與天然材質的選用也是消費者越來越在乎的，消費者選擇品牌其主要原因為價格便宜及成效好，其次是「支持品牌」，與「成分組成簡單」、「成分天然」、「成分令人信任」及「成分吸引人」等因素。森田藥粧全球熱銷20幾年經典保濕面膜「玻尿酸複合精華液面膜」，最獲得消費者青睞，同時連續五年獲得世界品質大賞標章，也成為開架保養品歷久不衰的長青商品，目前於屈臣氏、寶雅、康是美、全聯…等各大通路皆有販售。

敷面膜好氣色！森田藥粧玻尿酸複合原液面膜，連續五年獲得世界品質大賞。（圖／森田藥粧提供）

防疫下的新生活使得聚會逛街的時間變少，宅久了總會無聊，隨著在家時間變長，增加了更多關注電視或手機的時間，不少女性獨處的時間增加，也更注重保養，各美妝品牌也著力研發出更親合肌膚的成份。台灣市場面膜保養品牌的領頭羊森田藥粧表示：研發中心耗時多年研發出「MEDMORI®美的膜力」獨家專利萃取成分，專利技術更獲得日本天才發明金獎及各大國際發明展金獎，在2022年將為消費者帶來更突破性的商品。

後疫情時代，不管是宅在家，還是解封後的新生活，對於全世界愛美的女性來說面子的事不容妥協，也顯示國際美妝保養的市場不容小覷，台灣品牌擁有驚人的研發力，加上位處亞洲地區，對東方人膚質研究有成，例如由電商起家的提提研打著MIT的名號成功征服法國知名百貨，另一個則是在台灣擁有80多年歷史的森田藥粧，運用多年來的醫美生技經驗在去年發展出機能保健食品，其中高單位膠原胜肽凍跟葉黃素相繼獲得世界品質的金獎。近年來著重於國際品牌策略的佈局與發展，不管是在中國、港澳地區、或是馬來西亞、新加坡、日本等各地，積極培養國際人才，增加銷售區塊，全球銷售網點超過2萬家，也創造出亮眼的成績，可說是疫情下品牌異軍突起的典範之一。

更多品牌訊息：