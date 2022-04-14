數字科技旗下新平台「小雞上工」獲國際肯定，今年受2022德國iF設計獎青睞，以不同於傳統人力產業樣貌的5大特色服務，從全球57國、逾萬件作品中贏得評審青睞，奪下「傳達設計項目（Communication Design）」獎項，成為台灣打工APP首次獲獎業者。

小雞上工於2018年3月推出，以學生族群愛玩遊戲、缺社會警覺性的特性為出發，發展出「找工作」以外的5大延伸性服務，包含「集點商城（Point Systems）」、「遊戲社交（Social games）」、「安心回報功能（Safety reporting）」、「打工信用機制（Job seeker credits）」及新冠疫情下衍生的新機會點「即時任務（Instant Task）」，不僅深受學生族群喜愛，累計下載數亦在今年2月突破330萬；近期更擴張學生打工版圖，新增「家教」工作類型，提供用戶更加多元的打工選擇。

「傳達設計項目」則肯定小雞上工打破「雇主」與「求職者」角色區隔的新服務－即時任務，這項服務讓每位用戶皆能同時擁有此兩種身分。新冠疫情下使得許多商家、企業被迫休/歇業，除上班族生計遭受衝擊，仰賴打工維生的學生族亦大受影響，小雞上工看準此機會，趁勢推出「即時任務」服務，讓學生族群可以透過臨時性接案，創造新的賺錢機會，緩解疫情下生活不便的困擾。

數字科技表示，特別是去年5月本土疫情爆發，次月即時任務件數隨即爆增3倍，其中刊登代排/買口罩、酒精、疫苗等防疫相關任務需求約占8成；同時亦有不少居家期間小朋友陪讀、陪玩的需求任務，透過遠端服務協助家長解決遠距工作又要照顧小孩的難題。