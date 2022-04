曾與韓國天團防彈少年團(BTS)、特洛伊(Troye Sivan)合作的美國新生代創作巨星萊奧夫(Lauv),透過〈i’m so tired…〉、〈Paris in the Rain〉等多首金曲在全球締100億串流收聽天量,繼2020的首張專輯《~how i’m feeling~》後,終於宣布全新專輯《All 4 Nothing》即將在8月5日上線。一向擅長透過音樂描繪心理層面的他,這次也在新單曲中誠實揭露自己面對近幾年急速成名後的空虛與焦慮。

首波主打〈26〉的歌詞提到「錢買得到快樂,卻買不回時間」、「寫了幾首夯歌,就覺得能為所欲為,但這一切反而在心底留下了無底洞」,Lauv吐露了受到全球萬千粉絲擁戴的背後,不為人知的心理壓力,他形容:「這種感覺就像是爬上了山頂,卻發現自己好像還沒準備好欣賞眼前的景色,在俯瞰壯麗風景時對比出內心毫無來由的空虛感。」

最新主打〈All 4 Nothing (I'm So In Love)〉發行後就登上台灣KKBOX西洋新歌日榜冠軍,除了唱出深愛一個人的甜蜜感受外,Lauv也將戀愛中患得患失的不安全感表露無遺,他說道:「我跟女友之間的愛純粹而深刻,但我同時備受自己心裡的焦慮與負面想法所苦,我常常會想到如果失去她,那這美麗的一切都將化為烏有。」

而即將到來的新專輯,也如同這首歌中呈現的雙面心情,記錄了Lauv從張狂青春的年紀過渡到成熟大人的光明與陰暗面,「專輯中幾乎每一首歌,都是我在面對長大的同時,又想保有內心如同孩子般純真的一面,捕捉了我不同時刻的記憶與故事。」