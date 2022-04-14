單純的國小造句，老司機眼裡可不單純！1名網友分享1道國小國文詞語造句題目，題目是將「巨龍」、「獨角仙」、「樹汁」3個詞組合成句子，老司機紛紛發揮創意寫「巨龍每次完事之後都把樹汁噴在獨角仙身上，使得獨角仙每次都嬌喘的說再來一次」、「巨龍弄出了好多不明液體強迫獨角仙吞下，原來那是樹汁」。

該名網友在臉書「爆廢公社」發表1張國小國文考卷的「詞語造句」題目，題目是將「巨龍」、「獨角仙」、「樹汁」3個詞語組合成有意義的句子；但題目曝光後卻引發老司機們的奇想，紛紛留言造出有趣句子。

有網友留言「巨龍把含在口中的獨角仙咬碎，爆漿了，立刻駡了一句X，怎麼比樹汁還噁心」、「巨龍弄出了好多不明液體強迫獨角仙吞下，經過老師的解說後才恍然大悟，原來那不明液體就是樹汁」、「獨角仙貪婪的抓著巨龍的**吸樹枝」、「巨龍的獨角仙，吐出它嘴裡濃稠的樹汁」、「巨龍每次完事之後都把樹汁噴在獨角仙身上，使得獨角仙每次都嬌喘的說再來一次」、「巨龍流出像樹汁的液體，讓獨角仙羡慕不已」。

1名網友分享1道國小國文詞語造句題目，題目是將「巨龍」、「獨角仙」、「樹汁」組合成句子，老司機們紛紛發揮創意寫下答案。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

有趣的造句例子還不只這一件，除了題目有趣外，學生回答有時也會讓老師哭笑不得；微博日前就流傳一張大陸學生的造句作業，「好吃：好吃個屁」、「天真：今天真熱」、「馬上：我高興地坐在馬上」、「果然：先吃水果，然後喝水」、「先…再…：先生再見」、「課本：上課本來就很無聊」。