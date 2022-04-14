俄烏開戰至今，俄士兵互相殘殺好讓自己被遣送回國的傳言不斷，欲求停止戰爭的渴望相當高調。烏克蘭無人機近期一段畫面拍下，一輛俄軍裝甲車近距離朝同夥轟炸，只見另一輛炸出火光直接截體，不少網友看了直呼「黑人問號?」。

據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，上個月，一段烏克蘭無人機錄下的畫面顯示，俄軍裝甲車部隊準備從基輔以西的村落德米特里夫卡(Dmytrivka)撤退時，疑似遭遇烏軍接連開火，抵擋不住近距離的砲擊，火光直接在車內炸開，車輛只剩殘骸。然而，近期又流出一段更高清的畫面，攻擊的那輛坦克有明顯的V標誌，只見另一輛被炸毀的坦克同樣塗有V，證實這是俄軍自相殘殺的例子。

然而，報導指出，有消息推測這不是消滅自家人的蓄意行動，可能是這輛坦克已經有些損毀，無法再上戰場，而俄方又不想平白無故送給烏克蘭，所以才會用這種方式處理掉。

自2月24日開戰以來，俄羅斯損失大量軍械、武器以及兵力，包括684輛坦克車。根據俄羅斯當局公布的折損軍用車輛統計，截自目前已損失7輛BMP-2步兵戰車、BMD-2步兵戰鬥車以及6輛T-72主戰坦克。

據《第一郵報》報導，專家分析俄坦克損失慘重的主要原因，除了北約國家支援的反戰車武器在此發揮重要作用，美、英兩國也加碼提供烏克蘭上千多枚標槍反坦克導彈。再加上俄軍本身後勤補給出現嚴重問題，燃油耗盡、軍糧不足以及春季來臨造成車輛深陷融雪等阻礙進攻，這也是為什麼社交平台上流出這麼多烏民當街劫持敵軍裝甲車的影片。