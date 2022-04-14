福斯汽車稍早公布第一季初步財報，營業獲利約85億歐元（約92.6億美元），較去年同期成長77％。第一季營業獲利率約13.5％，汽車事業現金流約15億歐元。福斯預警烏俄戰爭造成匯率及原物料市場波動將對福斯業務帶來負面影響，只是實際影響程度目前仍難以估計。福斯將在5月4日公布第一季完整財報。