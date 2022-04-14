福斯Q1營業獲利大漲 預警烏俄戰爭衝擊 21:222022/04/14 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 福斯汽車稍早公布第一季初步財報，營業獲利約85億歐元（約92.6億美元），較去年同期成長77％。第一季營業獲利率約13.5％，汽車事業現金流約15億歐元。福斯預警烏俄戰爭造成匯率及原物料市場波動將對福斯業務帶來負面影響，只是實際影響程度目前仍難以估計。福斯將在5月4日公布第一季完整財報。 《熱門族群》戰爭、封城扮2大關鍵 台塑四寶Q2這樣看 日月光投控Q1集團合併營收1,443.91億 歷年同期新高 #福斯 #營業獲利 #第一季 #預警 #烏俄戰爭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 時碩3月營收創單月新高 Q1營收創單季新高 12:122022/04/13 財經 對美國軍購 國防部首提四不 04:102022/04/12 政治要聞 力積電第一季營收、獲利 同創新高 19:082022/04/12 財經 南亞科Q1每股淨利2.11元 優於預期 15:432022/04/11 財經 陸第一季對一帶一路沿線國家進出口人民幣2.93兆元 11:432022/04/13 兩岸 台積電第一季營收獲利同創歷史新高 每股淨利7.82元 14:582022/04/14 財經 麗彤第一季合併營收4.9億元 與去年同期相當 22:582022/04/11 財經 《熱門族群》雙寶挾油價硬起來 台塑四寶Q1大賺512億元 14:392022/04/11 財經 陸第一季自然災害致6人死亡 直接經濟損失653.8億元 11:272022/04/12 兩岸 《國際產業》愛立信上季獲利降 警告恐遭美罰款 14:592022/04/14 財經 捷流閥業3月、第一季營收雙雙創同期新高 22:072022/04/11 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。