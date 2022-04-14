芬蘭總理馬林（Sanna Marin）表示，芬蘭可望在近幾周內申請加入北大西洋公約組織（NATO），希望藉此強化區域安全。芬蘭自二次大戰成功抵擋蘇聯入侵後始終維持中立，但自從今年2月烏俄戰爭開打後，國內民意開始趨向加入NATO。芬蘭近日民調顯示有60％的人民支持加入NATO，與先前不到20％相比明顯增加。