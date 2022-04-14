芬蘭擬加入NATO 強化區域安全 21:222022/04/14 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 芬蘭總理馬林（Sanna Marin）表示，芬蘭可望在近幾周內申請加入北大西洋公約組織（NATO），希望藉此強化區域安全。芬蘭自二次大戰成功抵擋蘇聯入侵後始終維持中立，但自從今年2月烏俄戰爭開打後，國內民意開始趨向加入NATO。芬蘭近日民調顯示有60％的人民支持加入NATO，與先前不到20％相比明顯增加。 富邦媒南區物流中心 拚明年加入營運陣容 阿里雲架構大重整 中國區總裁辭任 #芬蘭 #NATO #加入 #強化 #區域安全 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大肚溪口周邊觀光設施整建 慶安水道要設跨水域木棧道 19:472022/04/14 生活 加入北約 芬蘭將國會辯論、瑞典擬6月提出申請 20:162022/04/13 國際 富邦媒「南區儲配運輸物流中心」上樑 預計2023年完工 15:152022/04/13 財經 工總新任理事長苗豐強5大建言 提打造亞太營運中心 15:452022/04/14 財經 阿里雲高層異動 中國區換帥 04:102022/04/14 產業特刊 亞灣雲平台微軟新創加速器招募 強化台灣在地創新能量 21:032022/04/14 財經 強化中小學英語聽與說能力 教部招募外籍生當教學助理 04:102022/04/14 生活新聞 苗栗銅鑼鄉興隆活動中心動土 徐耀昌允補助200萬強化設施 16:142022/04/13 寶島 瑞典芬蘭若加入北約 俄揚言在波羅的海區部署核武 21:112022/04/14 國際 光明抽蓄電廠 進入二階環評 04:102022/04/14 產業特刊 《百貨股》富邦媒南區物流中心上梁 預計2023年完工 15:192022/04/13 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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