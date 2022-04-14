國內今(14)日新增874例本土個案，續創新高，單日確診即將破千，對於許多人擔憂兒童、小小孩還沒疫苗打，以及有的老人不能打疫苗怎麼辦？前台大感染科醫師林氏璧表示，12歲以下兒童並不是新冠病毒重症及死亡的高危險群，快帶長輩去打疫苗才是根本之道。

兒童尚未接種疫苗 李秉穎曝致死率：恐達萬分之一

林氏璧在粉專指出，台灣防疫政策改變為減災，準備走向共存後，他最常看到的一句話就是「兒童、小小孩還沒疫苗打，老人不能打疫苗，這些人要怎麼辦？」他表示，12歲以下兒童並不是新冠病毒重症及死亡的高危險群，重症死亡率極低，因此爸媽們不用過度擔心。

林氏璧強調，快帶長輩去打疫苗才是根本之道，此外，之前被認為不適合打疫苗的，可能是考量慢性病加上當時台灣沒什麼疫情，但現在開始有一定的機會接觸到病毒，建議再和醫師確認一下，是否真的不適合打疫苗。

林氏璧解釋，越有多重慢性病的人，正是新冠染疫後高重症風險的人，打疫苗能獲得的好處應該更大，而且疫苗現在種類多了，有AZ、莫德納、高端，不久的未來應該還有Novavax，因此「絕對無法施打疫苗的禁忌症」，應該幾乎是沒了。