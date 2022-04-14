愈來愈多刷卡繳保費、繳稅費的「固定咖」讓國人刷卡量每月維持一定的基本盤。金管會銀行局副局長林志吉14日公布最新信用卡狀況，截至2022年2月底止，當月簽帳金額2,284億元雖較上月少，但前二月刷卡量破5千億元、年增3.63％，他分析，國人每月刷2,300至2,500億元已成常態，因為很多人用信用卡綁定繳保費、稅費，今年前二月刷5千億元算是穩定、沒有特別異狀。

據銀行局統計，截至2022年2月底止，共有33家信用卡發卡機構，總流通卡數約5,301萬張、總有效卡數約3,398萬張，當月簽帳金額約2,284億元，較上月份的2,721億元減少437億元。

林志吉分析，2月比元月減少主要有兩因素，一、2月天數少，由於年前採買潮多在一月，二月因為天數少，實體零售商家、網路店商消費都比元月少，因這個因素減少的前五家銀行有玉山銀、國泰世華銀、花旗銀、北富銀、台新銀共減少185億元。第二則是繳保費，北富銀、台新銀、中信銀、永豐銀四家在信用卡繳保費的金額較上月減少115億元。

不過，林志吉指出，若看今年前二月刷卡金額達5,004.6億元，並不亞於去年同期的4,829.2億元，今年還成長了175.4億元，年增3.63％，目前國人每月刷卡平均在2,300億至2,500億元，五千億元相較過往算穩定、沒有太大變化。

就個別銀行刷卡金額來看，2月刷卡王以國泰世華銀373.15億元穩居冠軍寶座、中信銀以368億元居次、第三大是玉山銀321億元，台新銀和北富銀各以259.5億元及214.6億元，分居第四和第五，其中以中信銀和北富銀2月刷卡額年增率都超過7％最高。

今年2月電支帳戶總使用者人數約1,653萬人較上月增加44萬人；當月代理收付實質交易款項金額約66.8億元、較上月減少7.9億元；當月辦理國內外小額匯兌金額約73.3億元、較上月減少26.9億元；當月收受儲值款項金額約164.4億元、較上月減少55.5億元；支付款項餘額約75.6億元、較上月增加0.2億元。