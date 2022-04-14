網友分享朋友錢包放家中被偷錢，他選擇報警卻引發家庭風暴。（截自臉書《爆系知識家》）

錢包放家中被偷拿錢該報警嗎？一名網友表示友人將錢包放家中，被偷拿了錢，朋友選擇報警。警察要找朋友家人做筆錄，但姊姊未婚夫卻極度抗拒，還揚言要提告誹謗。警方表示竊盜不能撤案，但失主可以說找到錢，但友人擔心有偽證問題，不知該如何處理。眾多網友嘆「日防夜防家賊難防」，建議就讓警方調查清楚。

一名網友在臉書社團《爆系知識家》發文，表示朋友錢被偷時，在家的有父母、哥哥夫婦、姐姐夫婦（還未婚）跟弟弟，報警後錢包被警察收去驗指紋，警察要找家人們做筆錄，但未來姊夫極度抗拒，甚至揚言要提告誹謗。

朋友的弟弟問警察局能否撤案？警察表示不能撤，建議朋友說錢找到就可以，但朋友擔心這樣之後會有偽證的問題，陷入兩難狀況。

原PO之後更新現況，表示朋友這幾天被未來姊夫瘋狂騷擾，要他去跟警察說錢找到了，朋友拒絕，未來姊夫竟傳訊息跟空白的刑事告訴狀給朋友媽媽，讓媽媽很擔心，連姊姊也開始勸朋友別這樣，說姊夫曾經有案底，怕警察查到他有案底就認為是他做的，甚至還說出「祝你跑法院愉快」等情緒性字眼。

眾多網友看完皆認為：「感覺心裡有鬼」、「有種此地無銀三百兩的感覺」、「內賊難防，不揪出來，舉家不寧」。不過也有人認為「大家第一時間都是認為姊姊男友所為，都是柯南，但不一定是那個未來姊夫，也有可能是其他家人，他只是在保護自己的權益，只是要真調查出是其它人，這件事會讓大家都不開心就是了」、「誹謗、誣告都告不了，竊盜罪非告訴乃論撤不了，說錢找到了只是姑息養奸」。