南韓女子天團「TWICE」出道至今人氣不墜，除了來自台灣的「子瑜」（周子瑜）撐起顏值外，另一位正妹「彩瑛」（孫彩瑛）則擔任主饒舌及副唱，也會在團體的音樂作品中參與饒舌作詞，堪稱TWICE團中的「Rap擔當」。而一向給人俏皮活潑、小男孩氣息的彩瑛，其實早就曾被粉絲讚：「原來身材這麼好」；今(14日)她分享一張穿小碎花蕾絲邊洋裝的美照，還小露性感女人味十足，讓所有粉絲看了一秒戀愛。

TWICE粉專今(14日)分享了彩瑛的美照，只見她身穿短袖碎花帶白蕾絲邊洋裝，胸前採細肩帶設計小露性感春光，搭配腰身曲線相當玲瓏有致；洋裝的碎花有點「青花瓷」上身的感覺，搭配俏麗短髮及套在手臂上的乳白色毛衣，與她一向擅長的饒舌帥氣風作出反差，整體散發出迷人的可愛少女感；另一張仿黑白照片則凸顯了她美麗的丹鳳眼，讓大家見識到彩瑛的顏值也是很高的。

粉絲狂刷眼冒愛心大讚：「為什麼這麼美！」、「天使」、「老天鵝啊寶貝」、「我的女孩」、「彩瑛妳根本是完美的」、「好漂亮」、「妳的注視是我的最愛」、「太甜了」、「嫁給我」、「太棒了」、「抓走我所有目光的女孩」、「我愛妳彩瑛」，5小時破百萬讚。

過去在節目中受訪時，彩瑛曾打趣說自己的理想型是「看起來像生病的人」，讓現場陷入一片大笑；她說自己喜歡有點頹廢的感覺的人，並舉例外國演員堤摩西柴勒梅德（Timothee Chalamet）；主持人則虧說以後粉絲去參加活動時若看到彩瑛，可能會裝作自己生病，彩瑛就笑說：「我的表達方式好像錯了」，與帥氣外型的呆萌反差更引粉絲喜愛。