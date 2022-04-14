隱藏版包水餃神器竟就在「阿嬤嘴裡」 10秒1顆網全噁爆

阿嬤的智慧讓人不敢恭維！網路上流傳1段影片，1名中年女子竟用2片「活動式假牙」來包水餃，因為假牙的弧度與凹槽都相當符合水餃外型，在假牙上放水餃皮後放入內餡，在用另個假牙將皮壓緊，1顆水餃僅需約10秒，網友紛紛笑說「阿嬤的口味」、「滿滿阿嬤味」。

「爆料公社－爆笑公社」日前有網友分享一段影片，影片中1名女子正在包水餃，但她手中除了拿水餃皮和內餡，竟還拿出1樣神器幫忙包水餃，就是2片上下顎的「活動式假牙」，因為該假牙貼合上下顎的弧形剛好很適合放上水餃皮，凹槽處也能剛好放下內餡，影片曝光讓眾人驚呆。

女子用2片「活動式假牙」包水餃，因為假牙弧度與凹槽都相當符合水餃，在假牙上放水餃皮後放入內餡，在用另個假牙將皮壓緊，1顆水餃僅需約10秒。（翻攝自「爆料公社－爆笑公社」）

影片中該女人先用假牙托住水餃皮，接著放入內餡後並蓋上水餃皮，就再拿「另一片假牙」將水餃壓緊，短短近12秒影片女子就以俐落手法，藉由假牙完成1顆水餃。

其他網友紛紛留言「是認真的嗎？有點想吐的感覺」、「滿滿的阿嬤味」、「好的，我飽了」、「以後手工餃要買現場包的了」、「阿嬤的拿手菜」、「名符其實的一口餃，不過可能是阿嬤的一口」、「阿嬤的口味」、「手捏水餃更快，用這東西完全就是雞肋」、「不好用，市面上有現成工具，便宜又好用」、「我阿嬤也都這樣」。