美國總統拜登指控俄羅斯對烏克蘭人犯下「種族滅絕」罪行後，法國總統馬克宏今天再度回應指出，使用這個詞彙只會升高口舌之爭，使他推動和平的工作變得複雜化。

馬克宏（Emmanuel Macron）接受法國藍色電台（France Bleu）專訪時表示，「每個字彙都有特定含義，務必小心使用。因為我的職責是協助恢復（烏克蘭）和平，至少也要阻止這場戰爭」；他並說，他希望避免口舌之爭。

拜登（Joe Biden）12日指控俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）派出的軍隊在烏克蘭犯下「種族滅絕」罪行，這也是拜登政府首度以這個詞彙形容烏克蘭情勢。

即將在本月24日總統大選第二輪投票中與極右派領袖瑪琳．雷朋（arine Le Pen）一決高下的馬克宏昨天告訴法國第2電視台（France 2），各國領袖都應保持言辭謹慎。

他表示：「我說是俄羅斯片面展開這場最殘暴的戰爭，而且如今已確定俄軍犯下戰爭罪行，有必要找到那些犯罪者，將他們繩之以法…但在此同時，我也要檢視事實，並盡可能設法繼續致力終止這場戰爭，重建和平。我不太確信升高口舌之爭有助達成此目標。」

他還說，在當前情況下，使用「種族滅絕」一詞最好要「小心謹慎」，特別是「烏克蘭人和俄羅斯人有如兄弟之邦」。

俄羅斯克里姆林宮昨天回應，他們斷然反對拜登將俄方行動描述為「種族滅絕」。