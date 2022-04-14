衛生福利部台北醫院1名男性護理師核酸檢測PCR陽性，將再次採檢，這名護理師去年5月曾確診，今年3月曾與外縣市確診者足跡重疊，他所服務的一般病房匡列226人都篩檢，全陰性。

衛福部台北醫院今晚告訴中央社記者，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情升溫，醫院定期為醫護及工作人員篩檢，13日全院普篩結果今天凌晨出爐，其中1名在一般病房工作的男護理師PCR為陽性，但CT值為30，傳染力低，明天上午將再次採檢。

台北醫院表示，這名護理師是從別家醫院轉職而來，4月11日篩檢時為陰性，疫調發現他12日曾出遊。個案已隔離在醫院職員宿舍，他不是負責COVID-19專責病房，院方已針對他所服務的一般病房醫護、病人、家屬、清潔人員等匡列同樓層226人進行PCR，全數為陰性。

新北市政府衛生局指出，疫調發現這名護理人員去年5月曾確診，今年3月有與外縣市確診者足跡重疊，相關疫調與匡列持續進行。