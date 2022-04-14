屏東總圖首奪國際設計獎，榮獲德國iF設計獎「建築設計」獎。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

被譽為設計界奧斯卡獎的德國iF設計獎(iF Design Award)，近日公布2022得獎名單，屏東縣立圖書館總館於全球逾萬件參賽作品中脫穎而出，獲得「建築設計」類別之肯定，也是屏東總圖獲得的首座國際設計獎項。

屏東縣政府文化處表示，屏東總圖保留過去建築的輪廓，由舊建築翻新，重新梳理既有空間秩序，在既有建物架構中，重新串起圖書館與城市、地方記憶之間的有機關係，轉化為貼近民眾生活的公共場域，受到評審青睞。

世界四大設計獎之一的德國iF設計獎，在國際間具有指標性與前瞻性。2022年共有來自 57 個國家／地區，共約1萬1000件參賽作品，分為9個參賽項目，屏東總圖在嚴格的競獎關卡下突破重圍，榮耀獲獎。

文化處說，屏東總圖2021年已陸續獲得「建築園冶獎-屏東縣公共建築景觀類」、「國家卓越建設獎-最佳規劃設計類-卓越獎」、「台灣光環境獎」、「台灣建築獎」、「金點設計獎」等獎項。除了硬體優化，仍持續精進各項友善設施與服務，讓讀者感受美好的閱讀日常，也使總圖進館人次、借閱率大幅成長。