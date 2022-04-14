據陸外交部官網消息，陸國務委員兼外長王毅和越南外長裴青山今天（14日）通電話，針對南海局勢、烏克蘭問題交換意見。王毅表示，不能讓冷戰思維在本地區回潮，不能讓烏克蘭悲劇在身邊重演。

王毅表示，面對百年變局、世紀疫情和烏克蘭危機交織疊加，中越作為同走社會主義道路的近鄰，要發揮兩黨兩國的政治優勢，弘揚「同志加兄弟」的友好傳統，既要辦好自己的事，保持各自發展振興勢頭，也要加強戰略溝通，為維護地區和平穩定作出新的貢獻。

王毅說，習近平主席已宣布中方今年內將向東協國家捐贈1.5億劑新冠疫苗。中方願繼續向越方提供新冠疫苗、抗疫物資、特效藥等抗疫支持，同時推動對越民生援助盡快落地。要加強邊境聯防聯控，共同確保邊境口岸人員和輸華貨物防疫安全。盼雙方加開跨境鐵路班列，深化同西部陸海新通道對接，為越優質農產品輸華鋪設更加暢通的「綠色通道」。

王毅表示，當前南海局勢在中國和東盟各國共同努力下保持總體穩定。唯恐南海不亂的恰恰是一些別有用心的域外勢力。繼續維護好南海和平局面，符合中越雙方共同利益。要發揮好陸地邊界談判和海上三個工作組作用，推動北部灣灣口外劃界和南海共同開發取得實質進展，避免採取使局勢複雜化的單方面行動。今年是《南海各方行為宣言》簽署20週年，要以此為契機，早日就「南海行為準則」達成一致，為南海長治久安提供更加堅實的保障，希越方為此發揮積極和建設性作用。

裴青山祝賀中方成功舉辦2022年北京冬奧會，預祝中共二十大圓滿成功，表示越方一貫將對華關係視為對外政策的頭等優先，願同中方加強戰略溝通，鞏固政治互信，深化互利合作，推動越中全面戰略合作夥伴關係不斷發展。越方感謝中方為越方抗疫提供大力支持，理解、尊重中方防疫政策，希繼續採取靈活有效措施保障兩國防疫安全和口岸通暢。在國際和地區形勢複雜演變的背景下，越方願同中方共同努力，落實《南海各方行為宣言》，早日達成實質、有效的「南海行為準則」，維護南海和平穩定。希雙方陸地邊界談判取得實質性進展，優先推進北部灣灣口外劃界。

雙方就烏克蘭問題交換意見。王毅說，烏克蘭問題再次讓亞洲國家認識到維護和平穩定彌足珍貴，沈迷集團對抗後患無窮。美國試圖通過強推「印太戰略」，製造地區緊張，挑動對抗對立，將嚴重損害本地區得來不易的和平發展局面，嚴重侵蝕以東盟為中心的地區合作架構。

王毅強調，不能讓冷戰思維在本地區回潮，不能讓烏克蘭悲劇在身邊重演。中越都是社會主義國家，中方願同越方加強團結合作，抵御外部風險，應對好烏克蘭危機對本地區的外溢影響，為維護地區和平穩定大局發揮積極作用。

裴青山表示，越方歡迎中方為勸和促談、結束衝突、防止人道主義危機作出的貢獻。越方主張應遵守聯合國憲章和國際法，在尊重各方合法權益基礎上尋找解決分歧的長久辦法。越方立場同中方有很多相似之處，希繼續就烏克蘭問題同中方保持溝通。