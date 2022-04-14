演藝圈有不少女星都是從《批踢踢實業坊》表特板爆紅，進而順勢出道，但並非每一個女星都能一帆風順和繼續受到支持；最近有網友在表特板PO出一系列「豆花妹」蔡黃汝美照，意外釣出不少多年鐵粉，還加碼放上她14年舊照，罕見一面倒大讚她才是真正的「表特女神」，時間過那麼久也沒崩壞。

日前有網友在《批踢踢實業坊》表特板發文，轉發一系列女星「豆花妹」蔡黃汝的美照，有鐵粉更在底下分享她剛出道時期的照片，目前34歲的她和14年前在台灣故事館賣豆花時，幾乎沒有太大差異，保養得非常好，身材也同樣沒有崩壞。

最近有網友在表特板PO出一系列「豆花妹」蔡黃汝美照，意外釣出不少多年鐵粉，還加碼放上她14年舊照，罕見一面倒大讚她才是真正的「表特女神」。(圖/ 摘自《批踢踢實業坊》表特板)

該則貼文短時間就被鄉民推爆，認為蔡黃汝才是真正從「表特」出產的明星，且釣出不少多年鐵粉留言激推，「買豆花時看過，當時沒衝一波，飲恨此生」、「在西門町看過本人，真的超正」、「以前在台灣故事館賣豆花看過本人，真的好正」、「最天然，歷久不衰的那種」、「臉蛋辨識度高，但沒有代表作可惜」、「經歷了時間洗禮，回頭看還是不膩」、「沒靠奶轉正的素人」。

蔡黃汝出道前在台灣故事館打工賣豆花，因此有了「豆花妹」稱號。(圖/ 摘自《批踢踢實業坊》表特板)

還有不少網友提到被蔡黃汝近年來在工作上表現驚豔，「主持節目之後，才發現很厲害」、「現在在主持綜藝節目，蠻討喜的」、「沒崩壞沒歪掉，在演藝圈很難得」、「很認真積極轉型，反觀其他」、「主持飢餓遊戲超加分」、「會唱會演玩遊戲超強，出道到現在還是正到爆，正能量女神」。