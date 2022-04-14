拜北美與歐洲市場銷售強所賜，優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷（Fast Retailing）會計年度上半年（9至2月）淨利年增39％，至1,468.4億日圓（約11.7億美元），營收年增1.3％，至1.219兆日圓。北美與歐洲營收年增48％，至1,496億日圓。