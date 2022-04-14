優衣庫母公司迅銷 會計年度上半年淨利年增39％ 22:332022/04/14 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 拜北美與歐洲市場銷售強所賜，優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷（Fast Retailing）會計年度上半年（9至2月）淨利年增39％，至1,468.4億日圓（約11.7億美元），營收年增1.3％，至1.219兆日圓。北美與歐洲營收年增48％，至1,496億日圓。 貴州茅台 去年淨利增12％ 美新年度總預算 軍費增4％達23.3兆創新高 #日圓 #優衣庫 #迅銷 #會計年度 #淨利年增 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國巨子公司Tokin處分不動產 挹注EPS逾1元 17:122022/04/01 財經 《國際產業》本田研發EV拚了 10年將狂撒640億美元 16:192022/04/12 財經 《國際經濟》俄烏戰事+日圓走貶 日3月躉售通膨仍高 14:582022/04/12 財經 《國際金融》苗頭不對 日Q1大砍海外債與股票 09:382022/04/12 財經 燃料漲+日圓貶 日本躉售通膨仍接近歷史高點 12:332022/04/12 財經 《國際經濟》日2月經常帳轉正 貿易逆差縮小 09:532022/04/08 財經 《日股》午盤賣壓趨緩 日經勉守2萬8 16:182022/03/30 財經 《金融》渣打銀：4壓力美元H2轉中性 日圓Q3可望回升到115 16:392022/03/31 財經 《日股》連紅2日 日經重回2萬7 16:292022/04/14 財經 三優勢助攻 為日本股票基金添利 12:332022/04/14 財經 日本2月核心機械訂單 創2020年4月來最大減幅 23:132022/04/13 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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