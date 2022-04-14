「慶記之都」日常？1部影片在網路瘋傳，1名年幼男童騎腳踏車進電梯後，先是把玩手中的槍，接著他竟扣動扳機、朝角落的監視器射擊，甚至僅用1發就將監視器擊壞，動作俐落、神情果斷，影片曝光掀起熱議，有網友稱男童疑似住在台中「未來一定參加街頭棒球隊」、「不愧是台中囝」。

臉書「爆廢公社」日前有網友分享1段瘋傳的監視器影片，1名孩童騎著腳踏車進電梯內，手中還握著疑似玩具手槍，他進到電梯後先是隨手把玩了一下手槍，接著電梯門關上後，他的目光注意到天花板角落的監視器，於是決定先扣動扳機，接著就朝監視器鏡頭開槍，影像隨即消失。

1名年幼男童騎腳踏車進電梯後，先是把玩手中的槍，接著他竟扣動扳機、朝角落的監視器射擊，甚至僅用1發就將監視器擊壞，動作俐落、神情果斷。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

影片中該名男童開槍手法相當俐落，槍法也相當精準，僅射一發就將監視器射壞；原PO在貼文中說「台中小孩一定是從小開始教育的吧」，發生地疑似在台中。

影片曝光引發討論，網友紛紛嚇壞留言稱「請你甲慶記」、「也太準」、「從小就有幼稚園槍械培訓班吧」、「台中標配，區公所領」、「說開就開，沒有在考慮的」、「架勢十足、準度100」、「一氣呵成！從拿槍到退彈查看，拉槍機擊發！帥氣」、「未來一定參加街頭棒球隊」、「這槍法可以唷，不愧是台中囝」、「這小傢伙以後不得了，要好好栽培」、「哇，看他拉槍機那個狠勁，將來肯定是新聞人物」。