萬物齊漲，一般認為，南部物價應該還是比北部便宜很多，不過一名網友表示，在台南善化一間日式便當店買晚餐，沒想到最便宜的雞腿便當竟然要價250元，把他嚇壞，有內行人曝背後關鍵指出，南部科學園區應該是導致物價飆高的主因，直呼是台積電害的。

這名網友12日在《PTT》表示，下班後選了一間乾淨的日式便當店買晚餐，不料價位驚人，但因為已經走進去了，不好意思掉頭走人，怕被誤認很窮酸，只好硬著頭皮點了最便宜的雞腿便當，一個要價250元。

網友PO出台南善化一間日式便當店的菜單。(圖/截自PTT)

原PO貼出照片指出，便當是滿好吃的，有雞腿、鮮蝦和炸牡蠣，可是還是覺得很貴，而且感覺物價比台北還高，忍不住喊「台南善化物價也太驚人了吧？」從菜單中可見，便當類的包括炸雞排便當、日式炸豬排便當、鹽烤雞腿排便當都是250元，雙主餐便當甚至要300元。

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「太貴了」、「日式+100」、「當科學園區盤子嘛」、「善化都南科的啊，有錢人」、「你會嫌代表不是給你吃的」、「一個月十幾萬才敢這樣吃吧」、「不要瞧不起南科的消費力」。

有內行人點出，日式料理店本來就差不多這個價位，而且台南科學園區都有台積電了，善化幾乎都南科的，工程師吃這個價位算一般而已，還有人說台南房價都要破億了，預料台南將會慢慢走向「新竹化」。