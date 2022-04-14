大陸明星夫妻檔黃磊和孫莉的長女「多多」黃憶慈，2014年曾跟著爸爸上真人秀節目《爸爸去哪兒2》，可愛模樣擄獲不少粉絲的心，事隔多年，多多成為16歲的少女，近日為話劇角色塗紅唇、穿黑絲襪和踩高跟鞋，超齡的打扮引起熱議。

昨（13日）有網友在社群平台公開多多在學校表演話劇的系列照片，畫面中，多多留著及肩髮，清純的臉蛋抹上紅唇，白色小外套內搭黑色點點蕾絲長洋裝，露出穿著黑絲襪的小腿，以及腳上的黑色高跟鞋，整體氣質跟小時候靈動的模樣比起來，變得非常超齡，引起部分網友反彈：「感覺太成熟了~（個人觀點勿噴）」、「放過這個孩子吧」、「感覺多多和孫莉眼神好憂鬱」。

不過，跟多多對戲的男同學，穿著白色襯衫、卡其色長褲和棕色皮鞋，也是打扮得很超齡，看起來大家都是為了話劇表演而刻意打扮成熟。

多多為話劇表演打扮超齡，引起爭議。（圖／微博）
多多為話劇表演打扮超齡，引起爭議。（圖／微博）

事實上，多多本月1日就在IG分享當舞台劇導演的照片，高興地寫道：「演出進行得太順利了，我為參與其中的每一個人感到驕傲，我們面臨挑戰，但我們做到了，這是非常值得的，謝謝你們，愛你們」，其中一張照片，首次當舞台劇導演的多多，留著一頭挑染過的及肩髮，配上亮晶晶的圓形大耳環，塗上一層乾燥玫瑰色的唇膏，打扮得很漂亮。

16歲多多樣貌亭亭玉立。（圖／IG@duoduo._.huang）
16歲多多樣貌亭亭玉立。（圖／[email protected]_.huang）

多多遺傳到媽媽孫莉的高挑身材。（圖／微博@多媽7788）
多多遺傳到媽媽孫莉的高挑身材。（圖／微博@多媽7788）

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