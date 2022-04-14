女人迷CEO張瑋軒向來為破除女性「他者」迷思而發聲，日前她發表新書《我的世界一定要有貓尾捲捲巷》，自嘲她其實經常遇到挫折，但「貓尾巴平衡跌跤也很好用」；她在書中大方剖白曾遭遇性騷擾的親身經歷，形容就像「被獵人拿槍指著的小動物」般僵硬不能動彈；用她的人生故事來分享「得到幸福的能力」。有女人迷粉絲特地從澎湖飛來給她簽書，讓張瑋軒感動到領悟愛的真締：「愛就是要採取行動！」

張瑋軒在她的新書用了《我的世界一定要有貓尾捲捲巷》這個名稱，還自虧說：「果然應該要用《擬貓科優雅式人生》才對吧？」但她沒有刻意要寫一本暢銷書，而真實剖白自己人生經歷的坦誠，反而贏得所有粉絲的認同。在台北簽書會，她解釋了書名的意思，其實貓是很容易跌倒的生物（看起來不是），但牠們總能用捲捲的尾巴平衡回來，她笑虧自己經常遇到困難與挫折，所以「越遇到困難越要鬆鬆的」。

在台北簽書會最讓她感動驚喜的，是一對來自離島澎湖的夫妻，她說簽完名才知道，原來妻子七年前聽過她的一場演講，先生最後忍不住說出來：「我們是從澎湖特別來的」、「她本來不讓我說，但我應該還是要說一下。」讓她深有感觸表示：「真正的愛，一定是來自行動的。想見你，想跟你說話，想聽見你的聲音，想聯絡，除了想，愛，是要被做出來的。對吧，做愛，這個詞多美？make love，愛，本來就都是跟『行動』有關。所以我總是特別珍惜來到『現場』的捲捲（粉絲）」

張瑋軒感動地說：「真的想見你，就會來到你面前。」這也是她書中的篇章主題之一，她表示：「我感動這樣的愛在行動上，我也好替澎湖捲捲覺得開心，有這樣的伴侶，一起手牽手的來，捨不得對方有該說的話沒說。我好開心啊，就是看著我的書的人們，真的有多一點點過著幸福生活的可能啊。」；張瑋軒當天頂著一頭復古似奧黛麗赫本的髮型，但事後分享的照片反而是只看到頭髮埋頭簽書的模樣，她笑虧自己：「可能是不露臉的我都喜歡」，其實「我知道那是因為我真的想把所有對讀者的祝福都揉進書和簽名裡」，展現了她行動派熱血的一面。