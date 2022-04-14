「台灣賽車教父」廖老大(廖志賢)，近期因大陸網紅杰爺(杰尼龜)嗆台灣沒快車，最後他以8.72秒超猛紀錄打臉對方，人氣持續攀升，連帶兒女也受到外界高度關注，女兒廖芸因多次出現在爸爸直播中，高顏值甜美外型引起熱議，近日她終於把IG帳號設為公開，大方秀出絕美私照，讓網友全暴動。

廖芸曾出現在爸爸直播中，甜美外型瞬間吸引網友目光，狂喊廖老大是「岳父」，而女兒近期終於曝光IG帳號，不僅展現精緻五官，還有一雙纖細修長的美腿，此外，她還大方秀出自己的比基尼辣照，完美S曲線令人驚艷不已，目前IG已有超過11萬粉絲追蹤。

日前因大陸網紅嗆台灣沒快車，讓廖老大看不下去，斥資500萬改造「打龜號」，跑出0到400公尺加速8.72秒的成績，狠甩杰尼龜「HG杰爺」的8.93秒，一戰成名，連帶他的高顏值兒女也受到關注。

而兒子廖洋正妹女友也被網友質疑整型，對此，她也相當無奈，強調自己沒整，鼻子天生的、眼頭也沒開過，更貼出自己少女時期和超美的媽媽的照片，證明自己五官是純天然的。