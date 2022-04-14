僅管部會對於加密貨幣的主管機關尚未有共識，業者自動提供客戶保障的行動沒有停止，幣託集團14日表示，已與合作銀行遠東商銀完成簽署台幣信託契約，全額保障用戶的台幣資產，預計5月台幣信託管理服務上線。

幣託共同創辦人鄭光泰表示，過去因加密貨幣交易所容易遭受駭客攻擊，再加上用戶台幣匯款至個人在幣託的專屬台幣帳號之後，均迅速交易成為加密貨幣，因此為用戶提供加密貨幣投保的保障。

鄭光泰說，而今完成締結台幣信託契約，即是增加台幣信託全額保障，幣託為客戶作到「台幣信託、虛幣保險」的雙重保護，後續NFT、元宇宙等項目均持續推進，打造安全的資產護城河。

遠東商銀是幣託集團旗下各子公司長期以來的主力銀行，客戶一旦將虛擬資產轉兌為新台幣等法幣時，就需要正式銀行的協助。幣託集團透過與銀行的信託契約，用戶台幣資產的移轉具有銀行受託管理的保障，透過信託，更可確認幣託用戶的資金與公司營運資金分別存在不同帳戶中，全額保障用戶台幣資產。