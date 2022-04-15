歐洲央行（ECB）14日發布政策聲明，三大政策利率仍維持不變，但歐元區通膨創高的憂慮籠罩下，ECB重申量化寬鬆（QE）措施第三季退場的政策指引，不過強調惟有在購債結束後，才會漸進式升息。

ECB這幾個月來已放慢購債腳步，但對於收回QE始終沒給確切的時間點，鑑於俄烏衝突及恨天高的能源價格，恐讓經濟展望突然產生劇變，ECB強調政策要保持靈活彈性。

ECB在周四的政策聲明重申先前的指引，第二季持續削減購債規模，第三季讓QE功成身退，從近日的經濟數據來看，Q3結束購債的機率又提高。

ECB資產收購計劃（APP）的每月購債金額逐月遞減，4月買債400億歐元，5月和6月則分別減至300億歐元、200億歐元。

然而ECB另強調，要待QE退場後，才會在「某個時間」調升利率，而且是採漸進式的。

ECB總裁拉加德（Christine Lagarde）因確診新冠肺炎目前居家隔離中，她周四在政策會議後的線上記者會上指出，「我們的貨幣政策行為，將保持可選擇性、漸進主義及靈活彈性。」拉加德表示，資產收購計畫會在第三季任何時間畫下句點。但何時啟動升息，沒有確切的時間表，可能是在刺激措施退場的數周甚至數月之後。

去年起多家全球主要央行發動升息，ECB至今仍按兵不動。光是過去兩天，加拿大、韓國及紐西蘭央行同步調升利率；美國聯準會甚至被預期，未來兩年將升息至少8次。

拉加德在線上記者會中，強調俄烏衝突對歐元區19個經濟體的威脅，不但損傷歐元區信心，更讓早已因疫情大亂的全球供應鏈雪上加霜。她表示:「歐元區經濟的發展，端賴俄烏衝突如何演變，還有當前制裁的影響及是否有更進一步制裁措施。」

富達國際（Fidelity International）分析師指出，基於歐元區經濟遭逢俄烏戰爭、中國疫情升溫封城等逆風吹襲，ECB升息時間恐比市場預期還要晚。