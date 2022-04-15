美國14日公布3月零售額月增0.5％，低於市場預估的月增0.6％，也低於2月往上修正後的月增0.8％。

另外，迄9日止一周的上周初領失業救濟人數，增加1.8萬人至18.5萬人，高於市場預估的17.1萬人。迄2日止的前周續領人數減少4.8萬人至147.5萬人。