美國3月零售額低預期 上周初領失業救濟人數高預期 03:292022/04/15 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國14日公布3月零售額月增0.5％，低於市場預估的月增0.6％，也低於2月往上修正後的月增0.8％。 另外，迄9日止一周的上周初領失業救濟人數，增加1.8萬人至18.5萬人，高於市場預估的17.1萬人。迄2日止的前周續領人數減少4.8萬人至147.5萬人。 美國財報季開始 美股反彈收漲 道瓊上漲344點 美國防戰略轉變 美媒：烏戰凸顯俄軍已非美國同級對手 #月增 #美國 #零售額 #初領失業救濟人數 #高於 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國加速升息 楊金龍：台灣不會等幅跟進 04:102022/04/14 財經焦點 美確診又見上升趨勢 大眾運輸口罩令延至5／3 08:162022/04/14 國際 蘇利文：台烏情況不同 美會確保中國侵台不發生 00:002022/04/15 政治 美國參眾議員訪台 外交部：彰顯對台堅若磐石承諾 20:002022/04/14 政治 大陸外交部：堅決反對任何形式的美台官方往來 16:552022/04/14 兩岸 捐贈烏克蘭物資運費驚人 吳釗燮：價值可能高於物資 10:122022/04/14 政治 飛機降落4次都失敗 受困空中6小時 乘客全嚇壞 18:062022/04/14 搜奇 美推動聯合國制裁北韓 連金正恩的煙草都不給 12:562022/04/14 國際 《國際社會》BA.2亞型橫掃全美 大眾運輸口罩令再延長 11:182022/04/14 財經 烏克蘭危機推升糧食價格 陸外交部：世界不應為美單邊制裁買單 20:402022/04/14 兩岸 美國人迫不及待出遊 飛機票價大漲 21:142022/04/14 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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