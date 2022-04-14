俄羅斯海軍黑海艦隊旗艦、光榮級飛彈巡洋艦「莫斯科號」，當地時間13日傳出遭烏軍以「海王星」反艦飛彈襲擊重創。軍事專家鄭繼文14日表示，他1998年訪問日本時，曾登上該級飛彈巡洋艦，覺得這艘船反艦、防空火力都很強，但本身並不是沒弱點。他分析，這次烏軍能得手，代表俄軍的敵情掌握能力是充滿漏洞的，而最重要的一點，還是北約在背後提供情資給烏軍。

「英國廣播公司」報導，俄羅斯國防部宣稱，「莫斯科號」（Moskva）巡洋艦的火勢已獲得控制，彈藥沒有繼續爆炸，主要飛彈儲藏庫並未受損，船艦仍浮在海面上，正將其拖回港口。

不過烏克蘭軍方稍後宣稱，在當地惡劣天候與彈藥持續被引爆之下，俄羅斯對「莫斯科號」的救援受阻，且該艦「已開始下沉」。

鄭繼文14日在政論節目「台灣最前線」表示，自己之前看過同型艦，他1998年訪問日本時，當時俄羅斯太平洋艦隊的旗艦是「瓦良格號」，和「莫斯克號」是同型艦，停泊在日本開放參觀，他當時上船參觀，覺得這艘船很大，火力也很強，配備16枚反艦飛彈，射程高達700公里，具備很強的長程反艦能力及艦隊防空能力。

但這艘軍艦也不是沒弱點，鄭繼文指出，首先，艦身重達1萬2千多噸，本身是冷戰時期的產物，並不具備現代戰艦所擁有的雷達匿蹤能力。

而這次烏軍以偷襲的方式和出其不意的戰術，成功重創「莫斯克號」，他大膽認為，俄軍各種損害管制可能沒有做得很到位，加上能被烏軍近距離攻擊，代表俄軍的情資掌握也很有問題，讓敵軍順利掌握「莫斯克號」的具體位置還發動奇襲，顯然對烏軍的敵情掌握能力是充滿漏洞的；最重要的一點，還是北約在背後提供情資給烏克蘭軍隊，才能立下「大功」。