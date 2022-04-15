花旗集團、富國銀行、高盛與摩根士丹利14日連袂公布第一季業績，4家大型銀行淨利皆出現兩位數跌幅，營收亦步同步下滑，主要因為投資銀行與交易收入下降，和費用攀升所致，意味著疫情時期的業績榮景結束。

美國大型銀行淨利與營收下滑，反映疫情時期的絢爛業績隨著市況轉變而逐漸回歸正常。過去兩年來股市交易熱絡，企業積極併購和上市，以及銀行釋出高額壞帳準備金，皆推動業績創新高。如今銀行擔心聯準會（Fed）大舉升息將引發經濟衰退，再次為壞帳提列準備金。

不過升息將提升銀行的貸放業務。舉例來說，富國銀行首季淨利息收入年增5％，至92.2億美元。

受到俄羅斯相關損失、承銷收入下滑和費用增加拖累，花旗第一季淨利暴跌46％，降至43億美元，每股盈餘2.02美元，但優於市場預期的1.55美元。營收年減2％，降至192億美元，主要因為投資銀行收入銳減43％。

花旗第一季為俄烏危機提列19億美元準備金，為俄羅斯直接曝險損失和戰爭相關經濟衝擊做準備。花旗持續將超額資本返還股東，首季回饋股東40億美元，其中包括10億美元股利。

富國銀行第一季淨利年減21％，降至36.7億美元，每股盈餘88美分，優於市場預期的81美分。營收年減5％至175.9億美元，不如分析師預估的177.8億美元。

摩根士丹利受到交易收入下滑拖累，首季淨利年減11％，降至35.4億美元，或每股盈餘2.02美元，但仍優於市場預估的1.68美元。營收年減6％，至148億美元。

高盛第一季淨利大跌42％，由一年前同期的68.4億美元降至39.4億美元，不過每股盈餘10.76美元超越市場預估的8.9美元。營收年減27％至129.3億美元，亦優於分析師預估的118.6億美元。

高盛投資銀行收入年減36％，不過交易收入年增4％。