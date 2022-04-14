54歲知名主持人廖筱君主持政論談話節目《新台灣加油》14年，今（14日）卻驚傳閃電提辭呈，明天是最後一天主持，三立電視台證實此消息，該節目將由許貴雅接棒。稍早之前廖筱君親自解釋離職的原因，是想要休息，否認跳槽。

根據《TVBS新聞網》報導，廖筱君2月就提辭呈，「人總是會有想休息的時候，原因真的很單純，希望大家不要做多餘的臆測。」至於要休息多久，廖筱君未設限，也否認要跳槽。

《新台灣加油》所屬電視台三立，稍早之前已回應廖筱君閃辭一事，「廖筱君早在今年2月因為個人生涯規劃提出辭呈，公司幾經慰留，尊重她的決定。原節目將由前進新台灣主持人許貴雅接棒，下午政論節目則由主播王偊菁接力開講。」而廖筱君主持到明天。

廖筱君是《新台灣加油》的第一任主持人，從2011年開播以來，陪著節目一路成長， 2012年她因「家庭因素」請辭，但被三立慰留成功，主持近14年來，走過不少爭議事件，像是公開展示洪仲丘遺體照片、2018年文大宿舍衝突、公然抹黑中天發500元綁台等，如今因為個人生涯規劃請辭，相信會讓觀眾相當不習慣。