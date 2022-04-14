國內近日新冠肺炎確診人數持續增加，預計本月16日就要正式開幕的2022花蓮全國中等學校運動會，承辦地主花蓮縣14日晚間緊急向教育部請求延期獲准，目前延賽後的新日期還需觀察疫情發展再決定，教育部體育署表示，依據中等以上學校運動成績優良學生升學輔導辦法第21條之1，參採之前2020年屏東全中運延期舉辦的模式，將盡速公告以其他一年內全國性賽事作為學生運動員升學申請甄試資格及成績採計的替代方案。

以下是體育署14日深夜發布的新聞稿全文：

今(14)日傍晚花蓮縣政府緊急請求，因該縣確診人數持續增加，考量相關醫療院所的量能，該府評估以防疫作為優先重點，教育部體育署經與花蓮縣共同討論後，決定尊重承辦縣市的考量，同意延期舉辦111年全國中等學校運動會。

有關賽事部分，除目前已完成之柔道、划船、射擊比賽種類外，4月15日（含）以前開始比賽的種類，包括網球、跆拳道品勢、舉重、射箭、輕艇（含龍舟）、滑輪溜冰等6種，考量選手、教練及相關人員均已抵達賽事現場且已召開技術會議，將依原訂賽程正常進行，並請花蓮縣政府針對該等賽事提高防疫規格；至於4月16日以後開始的運動種類，則延期辦理，後續將與花蓮縣政府討論復辦時間。

教育部體育署依據中等以上學校運動成績優良學生升學輔導辦法第21條之1，參採109年全中運延期舉辦的模式，將盡速公告以其他一年內全國性賽事作為申請甄試資格及成績採計之替代方案。

對於本次臨時宣布延後辦理111年全中運，感謝選手、教練、家長及各縣市政府的體諒與配合，教育部體育署與花蓮縣政府將做好後續配套措施，提供學生升學補救方案。