宏達電宣布，旗下VIVE Arts將再度與法國藝術家Dominique Gonzalez-Foerster合作，擔任她於倫敦蛇形藝廊（Serpentine）登場的全新個展「Alienarium 5」的官方VR夥伴。

宏達電表示，Gonzalez-Foerster的個展「Alienarium 5」展期為4月14日至9月4日，是這位藝術家自2008年於泰德當代美術館 渦輪大廳舉辦「TH.2058」展覽以來，首度在英國重要藝術機構蛇形藝廊舉辦的大型個展。

宏達電表示，「Alienarium 5」理念源自Gonzalez-Foerster近年來對科幻文學、外星生命的探索，及其對深度空間的試驗，美術館空間搖身一變成為沉浸式感官環境，結合視覺、聽覺、嗅覺、觸覺和現場直覺的互動體驗，放大觀眾的想像力，領略人類與外星生命接觸的另類型態，這位藝術家最新個展幾乎皆為全新作品，專為蛇形藝廊構思打造，包括Gonzalez-Foerster的VR作品《Alienarium》，此件委託創作的藝術品由VIVE Arts委託製作，Lucid Realities工作室開發。

VIVE Arts旨在為數位藝術孕育豐富的生態系，讓藝術家得以透過VR、XR和元宇宙技術來展示創意理念。《Alienarium》是第二件Gonzalez-Foerster由VIVE Arts委託製作、Lucid Realities開發的VR作品，第一件由VIVE Arts委託該名藝術假開發的VR作品為2019年於威尼斯雙年展亮相的《Endodrome》。

宏達電表示，《Alienarium》嘗試以VR為媒介，連結虛擬與真實世界，在僅能存在於虛擬世界般的想像空間、空幻情境中，感受靈魂出竅的體驗，訪客戴上VIVE Pro後，將置身斑斕繽紛的深度空間環境，在此與外星生命相遇，並與外星生命發光的抽象形體合而為一，每次可供五人同時體驗，營造兼具私密與社交的體驗，訪客能夠以嶄新形式與外星人互動、與他人交流。

宏達電表示，「Alienarium 5」將同時涵蓋蛇形藝廊的內部與外部空間，戶外雕塑由Gonzalez-Foerster與作家兼哲學家Paul B. Preciado共同創作，令人聯想到即將出現的外星人，藝廊內部除展出 《Alienarium》VR作品，尚有一幅360度全景圖，一件與Arpa Studios調香師Barnabe Fillion合作打造的氣味作品，以及與音樂藝術家Julien Perez合作的新作《Holorama》，本次展覽延續VIVE Arts與蛇形藝廊的合作關係，激勵並推動藝術領域的科技實驗與創新。