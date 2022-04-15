PRADA 即日起至至5月9日於漢神百貨打造Prada Tropico期間限定店。（PRADA 提供）

夏季來臨，是否開始懷念海島度假生活，雖現在無法出國，但運用服裝營造度假氛圍也是度夏好選擇，Prada近期以熱帶景觀、顏色為靈感推出Tropico限定系列，並在擁有熾熱陽光的高雄，即日起至5月9日於漢神百貨打造Prada Tropico期間限定店。店裝部分以該系列最具特點白綠條紋為主，並運用多彩繽紛的Prada帽子妝點於金屬樹幹、樹枝上，呈現宛若與林內茂密樹林的樣貌，將熱帶自然環境元素融入整體裝潢設計當中。

PRADA Tropico系列以條紋作為本季特色。（PRADA 提供）

PRADA Tropico系列以熱帶景觀為靈感，呈現夏季氛圍。（PRADA 提供）

此次該系列服裝條紋主要以綠、白、黑、藍、紅、黃、橙色為主，主要運用於服裝、配件當中，除此之外本次服裝部分也運用許多更具夏季氣息的元素，如，女裝部分運用許多飄逸的絲綢、具毛圈效果的針織品營造休閒輪廓，男裝部分則休閒襯衫、鞋履與短褲呈現，同樣的色調也運用配飾當中，其中為配合本次Tropico系列，在配件材質方面除尼龍、皮革、Saffiano、麻布等等外，也有最具夏日情調的Raffia 拉菲亞草編織款，如品牌經典 Triangle肩背包也特別為此次Tropico推出Raffia 拉菲亞草編織款。

PRADA Re-Edition 2005 拉菲亞草手提肩背包，6萬8000元。（PRADA 提供）