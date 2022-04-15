華裔設計師Daniel Wong14日舉辦品牌大秀，秀上請來王若琳Joanna獻唱，並邀請汪東城、許富凱、張睿家、邱鋒澤、曾菀婷、戴愛玲、李佳薇、林逸欣等人觀秀，皆換上品牌經典印花造型現身支持，其中近年長駐大陸工作的汪東城，表示自己個性狂野與品牌調性十分相符，並笑談近期熱愛的公仔們，談到日後工作規劃，則小唱兩句終極一班主題曲，巧妙地回答《終極6》開拍疑雲，同時透露近期將準備粉絲見面會「確切時間確定後，我會再跟大家公布。」而有「台劇女神」之稱曾菀婷，此次她以短版印花滿版西裝外套，搭配藍色系Bra Top、渲染牛仔褲小露馬甲線，「這（馬甲線）是天生的不太需要練，這樣說好像有點討人厭。」

曾菀婷以藍色Bra Top搭配渲染牛仔褲小露腹肌。（Daniel Wong提供）

許富凱以軍裝短褲現身Daniel Wong品牌大秀。（Daniel Wong提供）

此次現身Daniel Wong品牌大秀，曾菀婷延續上季與迪士尼合作的系列，以藍色髮帶致加上泡泡辮致敬迪士尼公主，當被質疑該造型略顯保守，她立馬脫下外套展示緊實腹肌，解釋道「剛剛沒那麼冷的時候我有先拍幾張美照，因為起風才又把外套穿起來。」夏季熱愛牛仔褲單品的她，此次也特別選擇褲腳渲染元素的牛仔褲，營造獨特又具夏日氣息樣貌。至於過去自曝回家前都要逛Daniel Wong的許富凱，此次特別以新藍紫色髮型現身，以軍裝外套搭配同色系短褲，內搭黑藍色襯衫營造休閒不失正式的造型。

Daniel Wong2022新系列。（Daniel Wong提供）

Daniel Wong本季以「高爾夫球的一日穿搭」為發想，將秀場選址於林口幸福高爾夫球場服裝系列分為愜意晨間、高爾夫球漫遊以及歡聚時刻三部曲，首先以厚風衣面料顆粒質地圓潤線條面料、細緻純棉呈現，其中本季運用陶瓷印技術與輕薄風衣布，提供舒適、避免沾黏的穿著體驗;第二部則以彈性面料打造polo衫、襯衫是洋裝等運動感十足的服裝線條，最後則以緞面與壓褶的光澤布料搭配長線條的洋裝、連身褲、西裝、風衣等。

伊林模特練以婷演繹Daniel Wong2022新系列。（臺北時裝週提供）

另外在配件、周邊用品方面，本季也沿用同款印花、依照高爾夫球打球習性製作如真空保溫罐、野餐墊、摺疊椅、托特包、緹花長襪、盥洗收納包、中空帽、漁夫帽、棒球帽等，而本次大秀也結合品牌初發表的NFT「The Lochy Clan」系列，讓實體 Lochy 現身球場池塘與大家一起享受美好晚霞時光。

Daniel Wong2022新系列。（臺北時裝週提供）