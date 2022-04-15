逄甲大學和遠東機械合作的創新產學專題，團隊所完成的產業設計成果之一『轉動中的智慧製造-遠東機械紀念博物館』，最新獲頒2022年iF設計獎，從來自57個國家的近11,000份參賽作品中脫穎而出。

逢甲大學表示，此次獲獎堪稱為我國高等教育的跨域學習開創新猷，由跨領域的師生團隊在產業問題解決的過程中，鏈結產業共同培育產業創新轉型的人才，見證跨領域合作與轉型創新的契機。

逢甲大學跨領域設計學院仿傚史丹佛大學d.School的建置，橫向協調整合該校九大學院的師生，由教授帶著年輕學子共同策展、跨世代認識台灣產業發展縮影，再藉由數位位科技的整合與應用，於2017～2019年期間持續進行，包括『遠東70時光走廊』課程、『轉動中的智慧製造-70周年紀念專刊』，『轉動中的智慧製造-遠東機械紀念博物館』等，後者即是此次獲獎的項目。

逢甲大學表示，全程9個學分的「產業設計專題」由跨領域設計學院佘日新院長、執行長吳如娟副教授、企管系黃誠甫副教授、建築專業學院沈揚庭副教授、建築專業學院林幸長副教授及黃馨慧老師、歷史文物研究所王嵩山教授、公共事務與社會創新研究所黃智彥助理教授、中國文學系余風副教授及鐘文玲副教授、都市計畫與空間資訊學系徐逸祥副教授所組成，教學與助教團隊橫跨7個學院，學生團隊包括8個學院22個科系共37位學生，無異是翻轉高教的創新模式，以因應產業人才的跨域需求。

台灣從農業社會跨入工業社會，老字號機械業遠東機械也從生產一顆溜溜球到輪圈製造，從製造機台與產業設備逐漸發展更精密、更自動化的製造技術和更高階的產業設備，也提升技術應用至台灣相關民生產業建設需求；現在因應全球化客製化、綠色環保的發展趨勢，提升精密製造技術的需求已達智製造與營運。為紀錄逾70年的經營發展，遠東機械委託逢甲大學跨領域設計學院師生團隊，歷時500天時間以歷年文物蒐集、關鍵人物口述歷史、故事脈絡梳理，從機械工業與企業發展史時序敘事到平面，再到與空間的轉換、結合數位科技，獲得最珍貴的『轉動中的智慧製造-遠東機械紀念博物館』史蹟成果。