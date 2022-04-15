萬元5G中階手機4月下旬輪番上陣，小米宣布將在台開賣紅米Note 11系列中最高階的Pro+ 5G，是小米首度將120瓦快充下放至中階價位帶，號稱能在15分鐘內充滿4500毫安培的電池，OPPO也宣布將在台開賣Reno7 Z，主打6400萬畫素AI三鏡頭，內建的33瓦快充則是充電5分鐘即可通話3小時。

小米旗下紅米系列以高CP值、萬元上下的價位帶擁有旗艦機部分功能為賣點，已經上市的多款Note 11系列，除了均配備億級像素鏡頭、120Hz螢幕更新率、67W快充外，小米宣布紅米Note 11系列中最頂級的Pro+ 5G預定於4月18日在台上市。

小米表示，除了延續紅米Note 11系列既有賣點外，Pro+ 5G搭載聯發科天璣920 5G平台，更首度導入旗下小米系列旗艦機才配備的120瓦快充，並加入水冷技術、JBL專業調音等，在120瓦快充模式下，Pro 5G+內建的4500毫安培電池可於短短15分鐘內滿電達陣，並通過德國萊因安全快充系統認證、40項充電與電池安全功能、支援高達800次充電循環。

紅米Note 11 Pro+ 5G在台上市版本為8GB RAM搭配256GB儲存空間，建議售價為11,999元，將於4月18日起開賣。

而OPPO最受歡迎的Reno系列中，價格相對親民的Reno Z也有新品，OPPO宣布推出Reno7 Z，以6400萬畫素AI三鏡頭再次主打人像專家，搭載6400萬畫素主鏡頭、200萬畫素景深鏡頭、200萬畫素微距鏡頭，除了可靈活運用在不同場景的AI三鏡頭，光斑人像拍照則以AI預測景深，比起上一代，Reno7 Z在人像邊緣的處理也更流暢，前鏡頭為1600萬畫素並新增前鏡頭人像HDR，在自拍模式下能自動監測背景光線並開啟HDR，無論是豔陽或逆光下都將帶來人臉更清晰、背景不過曝的自拍照片。

OPPO表示Reno7 Z搭載高通驍龍695 5G平台，內建4500毫安培電池和33瓦快充，其中快充技術仍延續過往的「充電5分鐘、通話3小時」，電池充滿時間為63分鐘以內。Reno7 Z建議售價為12,990元，將於4月20日上市。