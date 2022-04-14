國內新冠肺炎今（14）日新增874例本土確診，逼近單日破千門檻，指揮中心也宣布啟動輕症居家照護，未來中重症患者將入院收治，不過醫師沈政男認為，當務之急是要壓制確診曲線，應減少人流移動，一旦確診數破萬，中南部會挺不住。

沈政男醫師在臉書發文指出，就算啟動居家照護，大多數中重症仍是70歲以上，因此老人家還是會被送到醫院，如果新北新增數千到上萬，光是老人家送到醫院，新北醫療量能就吃不消了，確診數一拉高，居家照護將難保醫療量能，當務之急是要壓制新增確診。

沈政男推算，依目前疫情的膨脹方式與速度，雙北約佔5-6成，然後擠壓到基隆與桃園，至於花東與中南部依然維持2成5左右，不過三到四周後，中南部疫情將跟上雙北的規模，「如果全國破萬，中南部能不能挺得住？目前我的看法並不樂觀」。

沈政男認為現階段必須減少人員流動，近期演唱會、進香團、餐廳群聚，動輒多少人染疫，「這些人又把病毒帶到社區、學校與醫院，沒完沒了」，也導致Rt值停在目前的1.7左右，無法繼續下降，如果大家不怕疫情，照常社交群聚，明天就要出現四位數了。