許多人因冰箱、冷氣等家電會長期使用，而不常拔下插頭，不過日本廣島縣一名男網友分享，最近他拔下了插著10幾年的插頭，發現米白色的插頭前端竟有被燒焦的痕跡，讓他嚇一大跳，專家也建議，插頭每年至少要拔起來檢查一次，才可避免電線短路等意外發生。

根據日媒《Jタウンネット》報導，日本廣島縣一名男網友11日在推特貼出一張照片，並表示，因為最近要裝修房間，所以搬開了家中10幾年來都不曾動過的書櫃，才發現原來書櫃後方藏著空調插頭，沒想到拔下插頭卻看見了相當傻眼的一幕。

從他PO出的照片可見，米白色的插頭前端被燒得焦黑，且電子接點（公接頭）末端也變成綠色，讓他嚇一大跳，「我從來沒有想過會有火災的危險，被事情的嚴重性嚇壞了」，也因此將家中常用的電器插頭，改插在較顯眼、不會被擋住的插座上，並更換有安全裝置的延長線，以免同樣的事情再發生。

報導也訪問了日本接線系統工業協會（日本配線システム工業会，JEWA）成員，對方指出，雖然僅能從畫面判斷，不過燒焦原因可能與電線短路有關，而電子接點末端變成綠色，可能是使用太久以及濕氣影響，導致金屬部分生鏽，他也建議，插頭每年至少要拔起來檢查一次，順便清潔上頭累積的灰塵，才可避免電線短路等意外發生。