新北一名人夫發現妻子行為異常，一再追問之下，妻子坦承與一名從交友軟體認識的機車材料行老闆，以及大學學學長發生親密行為，人夫氣炸怒告2男，並提出妻子與兩名男子曖昧對話當證據。不過新北地院法官認為，相關對話不能證明2名男子的身份，且網路世界聊天已無尺度限制，對話也可能是不正經玩笑話而已，人夫並未能提出姦淫照片、體液鑑定資料等其他直接積極證據，駁回人夫之訴。

根據判決書，這名人夫於2020年5月初發現妻子行為異常，經一再追問，妻子坦承與一名從交友軟體認識的機車材料行老闆，以及大學學學長發生親密行為。人夫更提出對話紀錄，指控機車材料行老闆教妻子如何隱瞞偷情行為，「你加班啊、說你星期六也有班了」、「說謊之前要先想好，不然沒辦法應對，我很慘」、「我會想一套模式吧」、「辛苦你了」等語。

而妻子的大學學長，傳「比較想跟北鼻運動…」、「原來北鼻有按摩棒~~喜歡你色色的對我」、「下次好好的欺負你」等涉及性暗示的猥褻話語，因此向兩人提告求償60萬元、30萬元。

不過法院審理認為，除了人妻的自白，人夫未能提出姦淫照片、體液鑑定資料等其他直接積極證據，，難以證明人妻與兩男有姦淫行為；且相關對話內容，未經科學鑑定，無法證明對話者身份，加上現今於網路世界聊天已無尺度限制，上述對話也可能只是閒聊的不正經玩笑話而已，因此駁回人夫之訴。