聽到徒手治療，一般人第一時間會想到坊間國術館的整復、整脊、整骨，或是民俗調理的推拿、按摩；事實上，徒手治療是物理治療項目之一，而物理治療師也是目前國內唯一經過國家考試取得合格證照，才可以進行徒手治療及運動治療的醫療專業人員。

●什麼是徒手治療？

中華肌內效協會理事長、中華民國物理治療學會常務理事、資深物理治療師簡文仁指出，所謂的「徒手治療」，可以簡單從字面上的意思認知，是單純利用萬能的雙手達到治療的目的。

由於物理治療師非常清楚了解人體解剖結構、生理學及生物力學的概念，可以針對病患的骨骼肌肉系統疾病，直接透過雙手的施力，進行按壓、鬆動、牽拉、伸展、按摩及貼紮等手法，並提供阻力、助力，或是引導等動作，調整病患失序的人體結構，以達到減輕疼痛、恢復軟組織彈性、提升關節活動度，以及增進活動等功能。

簡文仁提到，聞名國際的「一指刀療法」，就是徒手治療的一環，直接在病患的軟組織損傷部位，利用拇指取代鋼刀，進行各種手法技巧，如撥法、順法，對於肌肉酸痛、急性扭傷或慢性發炎等軟組織損傷，具有良好的消炎、消腫、止痛及修復組織的功效。

●治療手法多，急慢性疼痛都適用

徒手治療對於現代人常見的運動傷害，例如：肌肉拉傷、扭傷、肌腱發炎、關節錯位、脫臼，或是長期姿勢不良、壓力過大、過勞，引起的肩頸酸痛、腰酸背痛、下背痛、肌筋膜疼痛症候群，以及關節炎、五十肩、板機指、網球肘、腕隧道症候群、脊椎側彎、坐骨神經痛、退化性骨關節疾病等多種骨骼肌肉急慢性疼痛，都有良好的治療效果。

徒手治療常見的手法，包括：關節鬆動術、神經鬆動術、筋膜鬆弛術、淺層或深層按摩、拍打振動、淋巴按摩、結締組織按摩、關節復位等。

簡文仁強調，徒手治療可以有效幫助病患促進血液循環、放鬆僵硬肌肉、減少軟組織沾黏，還可以產生物理性刺激，引起操作部位產生後續連鎖反應，進而緩解疼痛、靈活關節及促進損傷部位修復。

●關節鬆動術，拉開五十肩沾黏

簡文仁舉例，俗稱「五十肩」的沾黏性肩關節囊炎，是因為關節囊與周圍韌帶發炎，進而產生沾黏而無法動彈，引起紅腫熱痛等不適症狀，造成肩關節活動度變差。而常見的治療方式，如熱療、電療、低周波治療等，都只能夠增加局部血流循環、軟化僵硬肌肉、減少組織發炎，幫助減緩疼痛。

要根本改善肩關節活動受限問題，必須將沾黏的關節囊打開，徒手治療中的關節鬆動術，就是很好的方式之一。簡文仁說明，關節鬆動術是在病患麻醉放鬆的情況下，由物理治療師徒手進行伸展、鬆動攣縮沾黏的關節囊，利用不同方向的滑動，去拉扯關節各個方向的關節囊，增加肩關節間的活動度，幫助關節恢復正常活動。

關節鬆動術可有效降低沾黏程度，並縮短病程，整個過程大約需要10到20分鐘，病患術後一星期內即有顯著的改善，若要恢復到關節正常活動角度，通常還需要搭配6至12個月的運動治療。

●8種人不適合徒手治療

簡文仁提醒，徒手治療可能造成疼痛感，但並非越痛越有效，取決於物理治療師施作力道的程度而不同，也必須避開危險部位，例如：大關節、血管豐富的頸部，以及鄰近腎臟的後腰側。

不過，徒手治療也並非人人適合，包括：骨折、脊椎滑脫、骨質疏鬆症患者、椎間盤突出、類風濕性關節炎、僵直性脊椎炎等，因患者關節穩定度較差應避免，以及服用抗凝血藥物或凝血功能異常者，都不適合。