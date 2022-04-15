52歲林女士本身有輕微的高血壓，經規律服藥控制良好，雖偶有胸悶、心悸等情形，但因發作時間短暫，不以為意；日前，林女士心悸再次發作且伴隨嚴重盜汗及發燒，被家人送往台北慈濟醫院急診。抽血檢查發炎指數為4（正常為1以下），懷疑腫瘤的可能，進一步檢測神經內分泌腫瘤指數，竟比正常值高出近9倍；經斷層掃描發現，林女士的腎上腺有一顆10公分的罕見嗜鉻細胞瘤，腫瘤已幾乎要比腎臟還大。

●嗜鉻細胞瘤種極罕見 屬於功能性腎上腺腫瘤

考量嗜鉻細胞瘤內充斥腎上腺素，若放任不管隨時可能造成血壓暴增及心悸，甚至心衰竭，泌尿科許竣凱醫師立即安排手術摘除腫瘤；術後林女士恢復良好，不再被不定時的心悸所擾。臨床上，腎上腺腫瘤又可分功能性及非功能性2種，前者多屬良性的腺瘤，無分泌荷爾蒙的功能；而後者會持續或間斷性分泌大量荷爾蒙，影響患者健康甚鉅。

許竣凱醫師說：「嗜鉻細胞瘤即是一種極罕見的功能性腎上腺腫瘤，發生率僅10萬分之1。如同潛藏體內的不定時炸彈，平時沒有症狀，一旦受觸發便會猛發性分泌大量腎上腺素，使患者心跳加速，進入亢奮的戰鬥狀態，產生心悸、胸悶、呼吸困難、高血壓等情形。曾有患者因反覆胸悶接受多次心導管檢查後，兜兜轉轉才發現是嗜鉻細胞瘤導致的高血壓危象。」

●不明原因心悸、胸悶等身體警訊須留意 以免延誤治療

在腎上腺腫瘤的治療上，以手術切除為首選。許竣凱醫師考量林女士腫瘤太大，且屬於輕微觸碰就會造成血壓飆升的嗜鉻細胞瘤，加之腫瘤緊貼大血管，稍有不慎恐致大出血，故以開腹的方式進行手術，以確保有足夠空間及視野。

手術時，許竣凱醫師由患者腹部中線下刀，撥開大血管後精細分離腫瘤與沾黏組織，過程密切監測血壓；歷經2個小時，在未傷到血管及觸發血壓飆升的情況下，順利將巨大腫瘤摘除，術後8天順利出院，定期回診追蹤。

值得一提的是，其他功能性腎上腺腫瘤，如：醛固酮增多症、庫欣氏症等，會出現水牛肩、月亮臉等顯著症狀，多能在2公分內就被發現並得到診治；然而，嗜鉻細胞瘤卻因發作時間短暫，且症狀缺乏特殊性，往往被忽略或誤診而延誤治療。許竣凱醫師呼籲民眾平時應提高警覺，當身體出現不明原因的心悸、胸悶、呼吸困難、高血壓等情形，須盡早就醫接受診治，避免病情惡化。