位於竹北的新竹高鐵站，周邊腹地面積與其他重劃區比起來雖然不大，但因生活機能極佳，幾乎每一個街口都有連鎖賣場，亦不乏大遠百等百貨公司，距離竹科又近，因此相當受到竹科人歡迎，去年初房價約在每坪50萬左右，之後節節攀升，一年內就漲了將近40%，成為全台漲幅最高的區域，當地已經有建案喊到7字頭，顯示房市受到剛性需求支撐下十分熱絡。太睿建設看準高鐵周邊未來發展性，推出均質三房產品「太睿境」，三月初開賣就引起熱銷，成為當地最搶手的建案之一。

太睿建設選地眼光精準，新案「太睿境」被譽為抗跌性佳、高CP值的產品。(圖/業者提供)

太睿建設是台中知名品牌建商，選地與整合乃其擅長的領域，對於相中的每一塊地，公司總是進行最完整的調查，唯有在全盤了解土地情況下，才會出手。因此太睿建設的案子增值性高，位於新竹城隍廟附近的太睿國寶就是公司精準選地整合的案例之一。

這次的新案「太睿境」，距離新竹高鐵站僅3~5分鐘車程，在高鐵周遭喊到7字頭的時候，以每坪40萬左右的價格創造房價優勢，反而成功吸引首購族前來購買。

新竹高鐵站周邊生活機能優異，在三大園區成型後將更具未來性。(圖/業者提供)

【聯發科與三大園區撐買氣 強大生活機能造就高抗跌性】

近來新竹高鐵生活圈最熱門的話題，就是聯發科將投資90億，開發新竹高鐵站旁約5,252坪的土地，能規劃辦公室、大型商場、飯店等用途，預計將創造近3,000個工作機會，可望帶動高鐵周邊發展。

而另外一個高鐵生活圈房市熱絡的重要原因，就是龐大就業人口，以現有的竹科與生醫園區，就為當地帶來人口紅利，再加上處於整合階段的台灣知識經濟旗艦園區(現為璞玉重劃區)，形成三大園區支撐高鐵生活圈房市買氣，未來前景看好。

太睿境鄰近高鐵生活圈，區域內連鎖賣場密度為全台最高。(圖/業者提供)

負責「太睿境」銷售專案於受訪時表示，高鐵生活圈是全台密度最高的賣場區域，全聯、楓康超市、Jasons、家樂福等賣場幾乎每個街口都有，竹北遠百與好市多賣場則是民眾假日逛街購物的最佳去處，極優異的生活機能讓專案笑稱「從基地開車3~5分鐘進高鐵生活圈，你什麼都能買到」，也因此該案抗跌性高，無論自住還是置產，皆十分適合。

學區則有康乃薾雙語中小學與其幼兒園，雙語教學與國際接軌，加上完整的教育體系，也是讓在竹科工作的年輕首購族願意在這裡購屋的重要原因。

太睿境均質大三房採戶戶邊間、三面採光設計，深受民眾喜愛。(圖/業者提供)

【太睿境低建蔽率環境清幽 均質大三房CP值高】

銷售專案指出，有別於過往太睿建設的產品風格多為歐式古典，這次「太睿境」將呈現極簡現代風。基地面積約900坪，其中規劃近600坪中庭花園，低建蔽率創造清幽居住環境，讓民眾住起來更舒適。

「太睿境」以多邊形打造戶戶邊間、三面採光的絕佳居住條件，使得低樓層到高樓層都享有充足採光；均質正三房規劃，格局方正，坪數介於40~42坪之間，浴室皆可開窗，保持良好通風。銷售專案也特別提到「用高鐵站旁兩房的價格，可以買到這裡舒適大三房」足以顯示「太睿境」的超高CP值。

在竹科就業的年輕首購族，成為太睿境主要客戶。(圖/業者提供)

【價格親民吸引首購族瘋搶 已購客竹科人居多】

「太睿境」於三月初正式開案，由於價格親民，交通四通八達，無論科學園區上班還是搭乘高鐵通往外縣市均十分方便，因此吸引許多竹科人前來參觀賞屋，未來在台灣知識經濟旗艦園區啟動後，更多無汙染科技產業進駐，勢將掀起另一波房市買氣。