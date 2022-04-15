或者風旅OR Inn 舊城區內的文化感

或者風旅OR Inn是新竹市第一家合法民宿，改造自三連棟70多年的老宅，打通後以新竹的人文、景觀樣貌來貫穿室內設計。閱讀區、交誼廳內都是能感受旅途中美好時刻的選品。

新竹或者風旅(圖/行遍天下提供)

全棟營業共5間房，皆以新竹最有名的「風」來命名、並且擁有獨自的選書架、屬於該房間的香氛。例如有著湛藍元素的吹海風還搭配著舒心浴池；充滿古城元素的穿城風房間，更有宛如獨立包廂式的小窩空間，讓人能在香氣四溢的房間內，自在悠遊於書海與寧靜間。

新竹或者風旅(圖/行遍天下提供)

地址：新竹市北區大同路175號

電話：03-522-0505

價位：吹海風雙人房3,600元起、穿城風加大雙人床3,800元起

或者工藝櫥窗 老屋內展現新活力

市區中央路上一棟老宅，透過「或者工藝櫥窗」讓老屋有了新氣息。整棟1-4樓空間讓在地工藝品來做對話，透過國內外優秀的工藝品的引入與不定期藝品策展計畫，讓藝文空間有了多樣性的活化。商店2樓一角落的書籍展示著工藝類的選品，皆來自於創辦人最原點的「或者書店」選書，非常值得停下腳步感受一品帶來的美好。

新竹或者工藝(圖/提供遍天下提供)

新竹或者工藝(圖/提供遍天下提供)

新竹或者工藝櫥窗。(圖/行遍天下提供)

地址：新竹市北區中央路75號

電話：03-522-0500

FB：或者工藝櫥窗

時間：10:30-18:30（週二、三休）

本文作者:行遍天下

(本文摘自《行遍天下3月號353期》)