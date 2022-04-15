一名女網友分享，她遇上一位UberEats外送員態度惡劣，不情願送餐上樓，還不准客人說「辛苦了」，認為這3字沒幫助，只是客人的偽善，讓她覺得相當不舒服。文章曝光後，讓網友全看傻眼。

有女網友在社群平台《Dcard》心情板發文，稱自己透過外送平台UberEats訂餐，這次分配到的外送員在自我介紹欄位寫下，「『辛苦了』就不用說了，就像老闆對員工說一樣，沒有實質幫助，只覺得是『偽善』。真的體諒就下樓取餐吧！」讓她不解表示，善意的話語被曲解成偽善，得要代替外送員的工作內容才叫做體諒。

原PO說，她訂的店家僅距離住處130公尺，該位外送員抵達後，疑似不滿要將餐點送上2樓，大力地踩踏階梯，讓她在家中就聽見走路聲，外送員送餐的態度更是差勁，使她不禁疑惑自己難道是欠外送員錢，才得接受這種服務，無奈直呼「遇上這樣的外送員真的很想棄單」。

原PO曬出外送員的自我介紹頁面。（翻攝自Dcard）

文章曝光後，不少網友留言表示，「這年頭拿錢的總是越來越跩」、「是我就讓他拿上來，還對他說聲辛苦了」、「還是他薪水也請消費者幫忙領好了」、「情勒王欸」、「工作都是自己選的，有什麼好在那邊不爽客人」；留言區釣出一名同樣遇過此外送員的女網友，她與男友住在一層兩戶的公寓，結果取餐時，該外送員竟說：「也不講是哪一戶，白癡嗎？」讓他們氣到直接客訴。