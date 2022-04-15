全國中等學校運動會睽違17年將在花蓮舉辦，多達23項的競賽項目16日至21日在縣內各校及運動場館登場，花蓮縣政府教育處正如火如荼準備，更在近年不斷儲備完整且長期的培訓計畫，讓體育人才於各年齡層能無斷層且無後顧之憂進行不同階段的訓練，突破各種賽事紀錄，同時也推廣「普及化運動」，培養學生運動習慣，延續體育大縣的美名。

教育處代理處長翁書敏指出，目前於提高中等學校學生運動技術水準部分，納入運動績優選手4級培訓體系，從國小到大學，層層累積儲備，具備一套完整且長期的計畫性培訓，讓運動人才無斷層且無憂慮地進行不同階段之訓練，並以卓越拔尖為目標，迄今已培育出多位明星運動選手，且屢破賽事記錄，替花蓮及台灣爭光。

▲ 全國中等學校運動會本月16日至21日將在花蓮登場，花蓮縣政府教育處代理處長翁書敏（右）分享縣內培育體育選手的計畫及推動「普及化運動」的過程，讓每位學生能在運動中找到自信。／花蓮縣政府提供

縣府在發展中等學校體育活動及促進青年身心健康方面，較著重一般生的發展，連年持續推廣「普及化運動」、「山野教育」、「小鐵人培訓」、「體適能」等計畫，讓每位學生都有運動的機會，培養出運動習慣，並在過程中獲得自信及樂趣，減低壓力及罹患心理相關疾病的機會，達成身心健康的長遠目標。

翁書敏坦言，花蓮體育如今有良好體系，是因為在「產、官、學」各界齊心努力下，才能有今日卓越非凡的成績，未來也將持續辦理及推廣運動賽事，廣納並積極培育運動相關人才，延續花蓮體育大縣的美名。

翁書敏也透露花蓮有何特殊環境與優勢，受到全中運大會青睞，進而選擇在花蓮舉辦，她笑說，花蓮親山近海，能讓選手在競賽之餘放鬆身心，且縣府舉辦大型全國賽事經驗豐富，包含全民運動會、太魯閣馬拉松、太平洋鐵人錦標賽等，除提供完善的競賽場域，更與相關單位培養出默契，對於辦理賽事的聯繫有莫大助益，因而獲大會的高度肯定。

她接著說，花蓮觀光立縣，住宿等旅遊相關產業量能充足，能減低運動團隊找不到住宿、無法住在比賽地點附近等困擾，加上縣長徐榛蔚堅決推動建設蘇花改，讓花蓮能突破地理環境的束縛，舉辦多場盛事。

翁書敏相信此次全中運賽事在縣府完備的規畫下，能讓每位參賽的明日之星享受競賽過程，並在嚴峻的疫情考驗下，健康參賽、平安賦歸，再造台灣體壇新紀錄。(花蓮縣政府廣告)